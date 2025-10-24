關鍵時刻當機！ 空轉後送平台出包 衛福部要罰了

「空轉後送遠距會診平台」又出包，衛福部護理及健康照護司今（24日）坦言，這是少數長時間當機事件，將依合約對承辦廠商開罰4萬元。 （資料照，凌天航空提供）

命懸一線卻遇系統掛點！衛福部委託建置的「空轉後送遠距會診平台」昨晚在澎湖又出包，一名罹患口腔惡性腫瘤的50歲男子申請緊急後送，卻因平台當機延誤約1.5小時才送抵高雄榮總，衛福部護理及健康照護司今（24日）坦言，這是少數長時間當機事件，將依合約對承辦廠商開罰4萬元，這也是首次開罰。

根據衛福部統計，自2002年啟用「空中救護轉診後送」機制以來，截至2024年，離島地區共提出6518件申請，平均每年約300件；其中核准5949件，核准率約為91.3%。

照護司司長蔡淑鳳說明，昨晚9點20分澎湖醫院準備後送重症病患時，衛福部委託廠商建置的「空轉後送遠距會診平台」突然當機，導致審核程序無法即時進行，為不延誤病患救治，空中轉診中心緊急啟動傳真備援機制，由24小時值班的急重症醫師審核。

蔡淑鳳說，9點45分傳真送件、9點52分完成審核，全程7分鐘內完成，符合15分鐘內核准標準，沒有延誤。不過她坦言，系統斷斷續續直到今天9點才全面恢復，經查是「七美」與「蘭嶼」兩個連線點參數設定錯誤，導致全國性平台出現間歇性障礙。

偏鄉急救分秒必爭，然而這並非平台首次故障，今年5月澎湖七美也曾發生男子突發心肌梗塞、系統當機，醫療團隊也緊急以傳真申請後送，關鍵時刻恐延誤救治時機。

蔡淑鳳表示，平台雖設有緊急替代流程，但仍需強化穩定性，將要求廠商下週上班日進行全面檢討，並評估建立雙機備援機制，就像停電要有發電機一樣，系統也該有備援，避免一線當機全線癱瘓。

蔡淑鳳指出，依合約規定，只要系統累計當機超過1小時即可開罰，昨晚中斷長達7小時，依法裁罰約4萬元。過去雖曾出現短暫異常，但多在短時間內修復，未達罰則門檻，這次是平台首次被罰，照護司將持續監測平台穩定性，要求廠商檢討並改善，強化系統維護與管理。

