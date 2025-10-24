為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    關鍵時刻當機！ 空轉後送平台出包 衛福部要罰了

    2025/10/24 15:26 記者邱芷柔／台北報導
    「空轉後送遠距會診平台」又出包，衛福部護理及健康照護司今（24日）坦言，這是少數長時間當機事件，將依合約對承辦廠商開罰4萬元。 （資料照，凌天航空提供）

    「空轉後送遠距會診平台」又出包，衛福部護理及健康照護司今（24日）坦言，這是少數長時間當機事件，將依合約對承辦廠商開罰4萬元。 （資料照，凌天航空提供）

    命懸一線卻遇系統掛點！衛福部委託建置的「空轉後送遠距會診平台」昨晚在澎湖又出包，一名罹患口腔惡性腫瘤的50歲男子申請緊急後送，卻因平台當機延誤約1.5小時才送抵高雄榮總，衛福部護理及健康照護司今（24日）坦言，這是少數長時間當機事件，將依合約對承辦廠商開罰4萬元，這也是首次開罰。

    根據衛福部統計，自2002年啟用「空中救護轉診後送」機制以來，截至2024年，離島地區共提出6518件申請，平均每年約300件；其中核准5949件，核准率約為91.3%。

    照護司司長蔡淑鳳說明，昨晚9點20分澎湖醫院準備後送重症病患時，衛福部委託廠商建置的「空轉後送遠距會診平台」突然當機，導致審核程序無法即時進行，為不延誤病患救治，空中轉診中心緊急啟動傳真備援機制，由24小時值班的急重症醫師審核。

    蔡淑鳳說，9點45分傳真送件、9點52分完成審核，全程7分鐘內完成，符合15分鐘內核准標準，沒有延誤。不過她坦言，系統斷斷續續直到今天9點才全面恢復，經查是「七美」與「蘭嶼」兩個連線點參數設定錯誤，導致全國性平台出現間歇性障礙。

    偏鄉急救分秒必爭，然而這並非平台首次故障，今年5月澎湖七美也曾發生男子突發心肌梗塞、系統當機，醫療團隊也緊急以傳真申請後送，關鍵時刻恐延誤救治時機。

    蔡淑鳳表示，平台雖設有緊急替代流程，但仍需強化穩定性，將要求廠商下週上班日進行全面檢討，並評估建立雙機備援機制，就像停電要有發電機一樣，系統也該有備援，避免一線當機全線癱瘓。

    蔡淑鳳指出，依合約規定，只要系統累計當機超過1小時即可開罰，昨晚中斷長達7小時，依法裁罰約4萬元。過去雖曾出現短暫異常，但多在短時間內修復，未達罰則門檻，這次是平台首次被罰，照護司將持續監測平台穩定性，要求廠商檢討並改善，強化系統維護與管理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播