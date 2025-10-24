「雙色」樹幹、「大洞」圍牆 成光復鄉災後印記

光復鄉保安寺前的雙色樹幹。（記者王榮祥攝）

花蓮縣光復鄉遭遇泥流侵入一個月後，市區清淤多已完成，但校園的圍牆還有大洞，寺廟前的大樹變成「兩個顏色」，也成為光復鄉另類災後印記。

馬太鞍堰塞湖潰堤導致大量泥流溢出堤防侵入光復鄉，經過數週清理，市區清淤大致完成，重災區佛祖街的清淤重點也有微調，先設法將分離淤土與垃圾，再將淤土移至暫時堆置場。

在房舍逐一恢復到泥流前的樣態時，光復國中殘破的圍牆上出現一個大洞，從洞裡可窺視校園內仍待進一步清理的場域；保安寺旁的大樹更變成兩個顏色，分界點印證泥流當時的高度超過160公分。

有家戶還留著被淤泥覆蓋、不能丟棄的瓦斯桶，有的店家攤架上仍有泥土痕跡清不乾淨，都成為這回光復鄉的災後印記。

一位台大會計系應屆畢業生利用當兵前空檔，在教師節連假期間來光復當忙鏟土，最後跟住戶成了好友，他轉述住戶對這次災情的心情，覺得「住了幾十年的房子沒守好，心裡感覺很難過」。

光復國中的圍牆留下一處大洞。（記者王榮祥攝）

光復鄉受災戶家中的瓦斯桶。（記者王榮祥攝）

保安寺的圍牆留下淤泥高度的印記。（記者王榮祥攝）

