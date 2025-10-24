為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「雙色」樹幹、「大洞」圍牆 成光復鄉災後印記

    2025/10/24 15:04 記者王榮祥／花蓮報導
    光復鄉保安寺前的雙色樹幹。（記者王榮祥攝）

    光復鄉保安寺前的雙色樹幹。（記者王榮祥攝）

    花蓮縣光復鄉遭遇泥流侵入一個月後，市區清淤多已完成，但校園的圍牆還有大洞，寺廟前的大樹變成「兩個顏色」，也成為光復鄉另類災後印記。

    馬太鞍堰塞湖潰堤導致大量泥流溢出堤防侵入光復鄉，經過數週清理，市區清淤大致完成，重災區佛祖街的清淤重點也有微調，先設法將分離淤土與垃圾，再將淤土移至暫時堆置場。

    在房舍逐一恢復到泥流前的樣態時，光復國中殘破的圍牆上出現一個大洞，從洞裡可窺視校園內仍待進一步清理的場域；保安寺旁的大樹更變成兩個顏色，分界點印證泥流當時的高度超過160公分。

    有家戶還留著被淤泥覆蓋、不能丟棄的瓦斯桶，有的店家攤架上仍有泥土痕跡清不乾淨，都成為這回光復鄉的災後印記。

    一位台大會計系應屆畢業生利用當兵前空檔，在教師節連假期間來光復當忙鏟土，最後跟住戶成了好友，他轉述住戶對這次災情的心情，覺得「住了幾十年的房子沒守好，心裡感覺很難過」。

    光復國中的圍牆留下一處大洞。（記者王榮祥攝）

    光復國中的圍牆留下一處大洞。（記者王榮祥攝）

    光復鄉受災戶家中的瓦斯桶。（記者王榮祥攝）

    光復鄉受災戶家中的瓦斯桶。（記者王榮祥攝）

    保安寺的圍牆留下淤泥高度的印記。（記者王榮祥攝）

    保安寺的圍牆留下淤泥高度的印記。（記者王榮祥攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播