探訪百歲原民人瑞！ 陳義信赴宜蘭贈重陽節禮品

原民會副主委陳義信（左四）今日赴宜蘭縣大同鄉四方林文健站，拜訪百歲廖姓長者（中），致贈重陽禮品及禮金。（圖由原民會提供）

10月29日是重陽節，全國共有8位百歲原住民人瑞，包括今年滿百歲的花蓮縣光復鄉萬玉蘭及台東縣金峰鄉周映光，最高齡是南投縣信義鄉104歲的陳維明。原民會副主委陳義信今（24）日前往宜蘭縣南澳鄉及大同鄉，致贈原住民百歲長者重陽禮品與禮金，向原住民族長者表達敬意與祝福。

陳義信表示，重陽節是敬老愛老的重要節日，他代表原民會探訪及關心百歲原住民長者，另2位副主委也至各地向百歲長者致意，與長輩面對面互動，傳遞對原住民長輩的關懷與敬意，原民會準備了提升長者日常生活品質的禮品，希望長輩們能透過提升生活舒適度，讓心情更加快樂。

長者們在收到禮品時紛紛露出燦爛笑容，並感謝原民會的關心與貼心安排，現場氛圍溫馨歡樂，陳義信表示，原民會透過每年重陽節的實地探訪與慰問，展現對原住民長者的敬意，也進一步強化與部落間的連結，實踐以人為本及文化共榮的長照政策。

陳義信表示，未來原民會將持續推動以文化照顧為基礎的長照政策，強化文化健康站的功能，讓原住民族長者在熟悉的語言與環境中獲得尊嚴與關愛。

原民會副主委陳義信（右）今赴宜蘭縣南澳鄉武塔站，拜訪陳姓長者（中）並致贈重陽禮品及禮金。（圖由原民會提供）

