非洲豬瘟禁廚餘 竹市高效能廚餘廠提高處理量能

因應非洲豬瘟禁廚餘養豬，新竹市運作多年的高效能廚餘廠也提高廚餘處理量能到每月450公噸，以消化廚餘量。 （記者洪美秀攝）

台中市爆發非洲豬瘟、禁止廚餘養豬後，各縣市廚餘待去化的量能大增，新竹市現有高效能廚餘處理廠，每月可處理300公噸廚餘，且透過高效能處理去化機械作業，3週即可熟成變堆肥，因應非洲豬瘟疫情，竹市已將提高到每月450公噸量能，但竹市每天產出30噸家戶廚餘，其中20噸由畜牧業者回收再利用，加上畜牧場原本每月收受機關學校、事業廚餘約300至500公噸，因應禁止廚餘養豬，環保局將暫以焚化方式處理。

竹市環保局指出，高效能廚餘處理廠原設計每月處理量能300公噸，因應非洲豬瘟疫情，已延長人員作業時間、縮短發酵機停留時間等方式，將處理量能提高至450公噸；原畜牧場收受竹市餐廳、事業廚餘約每月300至500公噸，該部分廚餘暫時以焚化方式處理。且因應農業部宣布「廚餘禁止用於養豬、禁止畜牧場收運廚餘」政策，環保局也啟動3大廚餘清運規畫，包括一般家戶沿線收運廚餘不受影響，由環保局定點清運廚餘的社區仍正常運作。

至於原本由團膳公司或畜牧場直接收運廚餘的學校及機關，則由環保局委託的民間廠商協助清運廚餘，已申請停止隨水費徵收垃圾清除處理費的大型社區且由畜牧場載運廚餘者，則請社區自行委託清除機構載運廚餘到環保局指定場所。

而竹市廚餘堆肥處理廠新建工程，廠房去年12月26日動工，今年8月30日竣工，正申請使用執照中，預計年底營運。

