    台灣氣候行動博覽會高雄登場 陳其邁：高雄碳排占全台1/5須加速推動淨零轉型

    2025/10/24 15:11 記者葛祐豪／高雄報導
    第五屆台灣氣候行動博覽會於高雄駁二登場。（記者葛祐豪攝）

    第五屆台灣氣候行動博覽會（TAIWAN COP5），今（24日）於高雄登場，高雄市長陳其邁致詞強調，高雄碳排放量約占全台1/5，必須加緊腳步，加速推動淨零轉型。

    國際氣候發展智庫於2021年在高雄駁二舉辦「第一屆台灣氣候行動博覽會 TWCAE 1」，打造公、私交流對話平台。歷屆博覽會緊扣國際氣候變遷政策的最新議題趨勢，於國內氣候變遷領域已累積知名度與影響力。

    今年2025年是《巴黎協定》生效的10週年，台灣從氣候意識的萌芽，朝向淨零未來邁進，第五屆台灣氣候行動博覽會重回高雄駁二舉行，英文更名為「TAIWAN COP5」，以 「成就淨零，共創更好」 為核心理念。

    活動由國際氣候發展智庫（ICDI）、環境部氣候變遷署、交通部中央氣象署、海洋委員會海洋保育署、高市府及國泰金控共同主辦。

    市長陳其邁致詞時表示，高雄於行政院氣候變遷因應法公布施行後，率先通過淨零條例，推動淨零學院、淨零預算、碳預算及產業大聯盟等多項創新措施，透過以大帶小，並結合數位科技，推進低碳技術的實際應用，從碳負債邁向碳資產，打造城市淨零轉型。

    陳其邁感謝ICDI長期協助高雄推動各項淨零轉型政策，成為地方政府實踐淨零標竿，他也強調，高雄市碳排放量約占全台1/5，肩負沉重的減碳責任，必須加緊腳步，加速推動淨零轉型。

    今天開幕首日，蓬萊B3倉庫「第五屆臺灣氣候行動高峰論壇」聚焦減碳轉型與氣候韌性，25日「高雄智慧交通論壇」揭示低碳移動的創新趨勢，「高雄淨零城市論壇」聚焦氫能源轉型、綠領人才培育；10月26日則有「企業與自然共舞論壇」，同時透過攤位多元互動形式，帶來生動的視覺、聽覺體驗，全程免費。

    中央各部會設攤，帶來生動的視覺、聽覺體驗。（記者葛祐豪攝）

