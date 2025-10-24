侯漢廷批北市營建工地粉塵、噪音擾民 「佛系輔導」不如新北

侯漢廷批評北市對工地智慧監測納管不如新北；建管處表示將邀集環保局研議可行的執行方式。（記者甘孟霖攝）

台北市有許多建築工地，考量工地密度高，北市府也於2021年起推動輔導營建工地導入科技化污染管理系統，即時監控、告警並自動啟動防制設備等。不過，台北市議員侯漢廷指出，台北市目前仍處於「佛系輔導」，落後於「強制納管」的新北市，要求比照作法保障市民免於粉塵、噪音污染。建築管理處長虞積學表示，將邀請環保局研議可行的執行方式及管制時間點等。

侯漢廷表示，台北市營建工地環境污染陳情案件，2021年7478件、2022年6535件、2023年6021件、2024年5694件，今年迄今則有4723件，雖有下降趨勢，但數字仍高，不能忽視營建工地造成污染，給人民帶來的生活困擾。

請繼續往下閱讀...

他說，隔壁的新北市在2023年10月1日起，就已經強制納管，對象包含轄內新建、拆除工程，要求廠商於施工計畫書當中，就必須提報防制設施，經環保局審核通過才可以施工；此外標準也很明確，明訂空氣品質/噪音感測器、隔音設備等，已經提升至法定層級。

侯漢廷直言，反觀台北市還有學習精進的空間，目前仍舊停留在佛系的輔導，並無法規強制，希望台北市能夠效法新北市，把這些監測、防制計畫等，都納入新建、拆除工地的施工計畫書當中。

北市環保局空污噪音防制科長邱天安說，為減少施工揚塵與噪音污染，環保局推動智慧工地管理，盼透過施工單位設置微型空氣品質及噪音感測器即時監測污染程度，並透過物聯網技術達到污染預警通報，強化工地自主管理、污染預防。

他說，環保局已訂定「智慧工地設置及連線指引」供營建工地裝設空品及噪音感測器，目前北市65處工地，共裝設143顆感測器。另工地工程金額達2億元以上，除了裝設感測器外，需比照環評工地管制模式，將監測數據上傳至環保局管理平台。環保局已請建管處參考比照新北市將上述指引納入工地施工計畫書規範。

台北市輔導工地設置空品檢測，可連動灑水系統抑制粉塵。（北市環保局提供）

台北市輔導工地設置噪音微型感測器，可自動通報。（北市環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法