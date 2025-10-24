國旅不給大浴巾惹怒旅客挨批「死透」 觀光署急忙澄清

部分國旅旅宿業者弄臭國旅市場，交通部觀光署急澄清。圖為示意圖，非當事旅宿業者。（記者吳亮儀攝）

有旅客訂國內旅宿時竟被告知「不提供大浴巾」，引發熱烈討論，並抨擊國旅死透、沒錢只能出國玩、別讓國旅黑心業者賺錢；交通部觀光署今天（24日）急忙澄清，表示非一次性基本旅宿用品都「照常提供」，不受影響。

九月底到十月有四個連續假期，難得有民眾願意花錢在國內旅遊，卻發生旅宿業者宣稱不提供大毛巾、竟要旅客自備。許多民眾痛批，自備一次性用品也就算了，連洗澡擦身體用的大浴巾都要旅客自備，住宿費還貴得離譜，痛批旅宿業黑心業者，並呼籲大家不要在國內旅遊、錢拿去出國玩更好。

請繼續往下閱讀...

對於黑心旅宿業者弄臭國旅市場，交通部觀光署急了，今天（24日）澄清，自今年1月1日起，旅宿業「僅針對一次性小瓶裝盥洗用品與拋棄式個人衛生用品」減塑措施，非一次性基本旅宿用品「均照常提供」，不受影響。

國內旅宿業者水準每況愈下，且黑心、違法業者越來越多，弄臭國旅市場和名聲，但觀光署宣稱，旅宿服務品質不但不會下降，更將朝向國際標準升級。

觀光署指出，永續環保是全球旅遊共同趨勢，歐盟各國及萬豪（Marriott）、洲際（IHG）、希爾頓（Hilton）等國際旅館集團，都已取消一次性小瓶裝洗沐用品，改用大瓶裝、可補充式容器，以減少塑膠浪費。

觀光署說明，台灣此次政策正是與國際接軌，鼓勵旅宿業者逐步導入環保設計，並透過清楚標示與彈性提供機制，讓旅客可自由選擇自備或索取，兼顧便利與環保。

觀光署強調，旅宿業者應於官網及現場明確公告，保障旅客知的權益與住宿體驗，同時也鼓勵業者透過電話、訂房信件或其他通訊軟體等方式提醒旅客自備盥洗用品。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法