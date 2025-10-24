為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    廚餘大戰一觸即發！台中急設11處「挖坑掩埋」堆肥點曝光

    2025/10/24 14:42 記者陳建志／台中報導
    台中爆發非洲豬瘟後廚餘禁養豬，為了去化清潔隊回收的廚餘，台中市環保局在霧峰象鼻坑掩埋場等11處地點設置緊急貯留堆肥點。（民眾提供）

    台中爆發非洲豬瘟，過去清潔隊所收的熟廚餘，標給養豬業者餵豬，不過從昨天開始，因爆發非洲豬瘟禁用熟廚餘養豬後，大量的廚餘無處去化，環保局緊急在原縣區后里、沙鹿、霧峰設置11處的廚餘緊急貯留堆肥地點，採挖坑掩埋堆肥方式處理，今天清潔隊仍正常沿街收廚餘，不過若禁用廚餘養豬政策長期實施，民眾憂心廚餘將無處去化，廚餘大戰恐一觸即發。

    據了解，台中過去清潔隊每天所收的熟廚餘，由養豬畜牧場投標後餵豬，今年得標金額每公斤約0.3元，以大里區來說，每天回收量就可達3、4噸，不過前天爆發非洲豬瘟後，宣布禁用廚餘養豬，各清潔隊回收的廚餘將無處去化，恐引發廚餘大戰。

    為解決此問題，台中市環保局緊急在原縣區設置了11處的熟廚餘緊急貯留堆肥地點，包括后里、沙鹿、霧峰、神岡、烏日、清水、龍井、大肚、大甲、外埔、大安等11處的清潔隊掩埋場或資源回收場。

    這11處地點，昨天已經開始傾倒包括市區，各區清潔隊回收的熟廚餘，目前處理的方法則是採「挖坑掩埋」堆肥，不過因熟廚餘含水量高，不像生廚餘容易做成堆肥，民眾憂心恐非長久之計，若禁用廚餘養豬政策延續，如何去化每天大量的廚餘將是一大問題。

    台中太平區清潔隊，今天仍是正常沿街收廚餘。（記者陳建志攝）

