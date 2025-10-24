為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    10天變堆肥力堵非洲豬瘟 南市2廚餘廠發揮即戰力

    2025/10/24 14:34 記者蔡文居／台南報導
    南市高速廚餘發酵廠週日也開放載送廚餘進場，確保廚餘清運不中斷。（南市環保局提供）

    台中爆發首例台灣本土非洲豬瘟，中央明令禁止廚餘餵豬，廚餘去化也成為防疫重點。台南市目前有2座高速廚餘發酵廠，即時發揮戰力，10天就能把廚餘變成堆肥，大大減少廚餘去化的壓力。

    南市環保局表示，日前台中出現首例非洲豬瘟後，該局第一時間啟動應變機制，提供的專線半天內即接獲超過20通民眾與業者詢問電話。考量連假期間餐飲與小吃業廚餘明顯增量，特別加開服務時段，週日也開放載送廚餘進場，確保清運不中斷。

    環保局表示，為防堵疫情擴散，中央明令禁止廚餘餵豬，廚餘去化管道也成為各界關注焦點。南市長期以來即以廚餘資源化為主要目標，目前有2座高效廚餘發酵廠及1處傳統堆肥廠，月處理量能達1200公噸，可將廚餘轉化為堆肥。

    台南市為防範非洲豬瘟，2021年在環保署（現環境部）補助及市府自籌經費下，斥資9200萬元，分別在台南城西、新化各興建完成1座廚餘高速發酵廠，10天就能把廚餘變成堆肥，大大減少廚餘去化的壓力，產出的有機肥則供一般民眾以回收物兌換。

    環保局長許仁澤表示，現階段市府防疫作業持續強化，廚餘清除處理管道順暢，民眾可安心回收；同時再次呼籲市民落實「惜食減廢、不餵豬」，共同守護畜牧安全與公共衛生。若有廚餘清運相關疑問，可撥打環保局專線 0905-016392 洽詢。

    南市高速廚餘發酵廠，即時發揮戰力，10天就能把廚餘變成堆肥。（記者蔡文居攝）

