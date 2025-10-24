為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    豬隻禁運禁宰令最長15天？ 杜文珍：與非洲豬瘟潛伏期有關

    2025/10/24 14:19 記者蔡淑媛／台中報導
    杜文珍表示，目前未監測出第2家有疫情，但目前關鍵5天是疫調、防疫的黃金期，15天則是依非洲豬瘟的潛伏期估計，若有必要，會延長。（記者蔡淑媛攝）

    杜文珍表示，目前未監測出第2家有疫情，但目前關鍵5天是疫調、防疫的黃金期，15天則是依非洲豬瘟的潛伏期估計，若有必要，會延長。（記者蔡淑媛攝）

    台中一家養豬場21日爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布自當天12時起全國所有豬隻5天禁運禁宰、禁用廚餘，外界關心何時解禁，針對農業部長陳駿季昨在立院質詢時說15天為最大管制時間；非洲豬瘟前進行應變所指揮官杜文珍今指出，目前未監測出第2家有疫情，但目前關鍵5天是疫調、防疫的黃金期，15天則是依非洲豬瘟的潛伏期估計，若有必要，會延長。

    杜文珍指出，養豬場21日驗出非洲豬瘟PCR陽性，農業部以5天為期程、120小時做為重要關鍵期，一一溯源、釐清疫情，也監測是否有其他豬場有異狀，她說，台灣7年沒有發生非洲豬瘟，這次在最短時間確定台中這家豬場驗出病毒，希望其他豬沒有，因此這5天是關鍵期。

    杜文珍表示，目前5天這個期程是否後延，有關15天是非洲豬溫的潛伏期有關，進行疫調查及監測，若是有就要延長時間，15天針對潛伏期15天，與5天禁令不衝突。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播