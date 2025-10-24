豬隻禁運禁宰令最長15天？ 杜文珍：與非洲豬瘟潛伏期有關

杜文珍表示，目前未監測出第2家有疫情，但目前關鍵5天是疫調、防疫的黃金期，15天則是依非洲豬瘟的潛伏期估計，若有必要，會延長。（記者蔡淑媛攝）

台中一家養豬場21日爆出非洲豬瘟疫情，農業部宣布自當天12時起全國所有豬隻5天禁運禁宰、禁用廚餘，外界關心何時解禁，針對農業部長陳駿季昨在立院質詢時說15天為最大管制時間；非洲豬瘟前進行應變所指揮官杜文珍今指出，目前未監測出第2家有疫情，但目前關鍵5天是疫調、防疫的黃金期，15天則是依非洲豬瘟的潛伏期估計，若有必要，會延長。

杜文珍指出，養豬場21日驗出非洲豬瘟PCR陽性，農業部以5天為期程、120小時做為重要關鍵期，一一溯源、釐清疫情，也監測是否有其他豬場有異狀，她說，台灣7年沒有發生非洲豬瘟，這次在最短時間確定台中這家豬場驗出病毒，希望其他豬沒有，因此這5天是關鍵期。

杜文珍表示，目前5天這個期程是否後延，有關15天是非洲豬溫的潛伏期有關，進行疫調查及監測，若是有就要延長時間，15天針對潛伏期15天，與5天禁令不衝突。

