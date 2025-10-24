加熱菸展示惹議！ 衛福部長石崇良：資訊公開透明才能落實管理

加熱菸合法開賣後爭議不斷。（記者林志怡攝）

加熱菸合法開賣後爭議不斷，國健署上個月才強調「加熱菸載具不得以實體或圖文展示」，昨晚卻發布新聞稿改口，稱依「消保法」規定品牌與價格屬合法消費資訊，可「依法必要展示」，政策急轉彎引發民團痛批政府「一錯再錯」。衛福部長石崇良今（24日）解釋，加熱菸只能「最小程度展示」，不得凸顯、外型也不能太酷炫，合法展示可防魚目混珠、吸引青少年，只有資訊公開透明，才能落實管理。

加熱菸載具就是加熱器，是將含尼古丁的「菸草柱」加熱至一定溫度，產生尼古丁與香料蒸氣供人吸食的電子設備，屬於加熱菸產品的組合元件之一。

石崇良表示，「菸害防制法」授權制定「菸品及容器管理辦法」，其中明定展示規範，過去紙菸的濾嘴、菸斗等配件都屬於「容器」，只要依辦法管理即可；而加熱菸屬於新型菸品，必須經「事前審查」，連同「組合元件」也就是加熱器一併納入，與一般紙菸不同。

他說，設有事前審查主要考量兩點，一是加熱器的安全性，二是避免外觀設計過於「酷炫」吸引青少年。目前核准上市的加熱菸共有14款產品，組合元件僅4款，外型都相當樸實，「我們就是要避免太酷炫的設計，吸引青少年。」

石崇良指出，為防止魚目混珠、讓消費者辨識合法產品，才要求以「最小程度展示」，僅能以圖文或照片方式陳列，大小須與一般菸品一致，不得凸顯。他強調，只有資訊公開透明，才能落實管理，讓消費者、業者與稽查單位都清楚辨識，「其他造型花俏的載具都是違法、要取締的對象。」

至於外包裝是否應加警示圖文，石崇良說，當初立法時並未將「組合元件外包裝」納入規範，若要強制標示，仍須修法。不過衛福部會先以行政指導方式輔導業者，比照一般菸品展示規定執行，行政指導將由國健署直接與業者溝通，「即使是賣菸的人，也要一起為防制菸害盡一份心力。」

董事基金會菸害防制中心主任林清麗指出，過去兩年整個衛福部的狀況簡直荒腔走板，現在新團隊願意依法行政，是很大的進步，政府要有勇氣守住防制立場，不再退讓，才是維護國人健康最基本的責任。

