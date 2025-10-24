境外違規肉品非洲豬瘟陽性率最新數據公布 中國又拔頭籌

為防堵非洲豬瘟，我國採取邊境嚴堵策略，包含透過檢疫犬找出可能違規夾帶的疫區肉品。（資料照）

台中一白毛豬廚餘養豬場爆發非洲豬瘟疫情，雖是我國首例，中央政府仍持續透過邊境嚴加把關，依防檢署公布最新自境外攜帶違規豬肉製品檢驗非洲豬瘟陽性數據，今年迄今，檢測境外輸入違規肉品陽性率最高的仍來自中國，逾13%。

隨中國2018年爆發嚴重非洲豬瘟疫情，我國開始採取邊境嚴堵策略，並對疫區國家入台的旅客相關行李等嚴加檢查，防檢署23日公布自該措施推動以來的所有採樣檢測數據，採樣件數9511件中，呈現非洲豬瘟陽性的件數為997件，其中849件來自中國，111件來自越南，36件來自泰國，1件來自馬來西亞。

另外自今年以來，中國違規肉品檢出非洲豬瘟陽性的比例平均為13.73%，今年3月、4月更一度衝到近20%，8月時也超過17%，違規攜帶的肉品多為香腸、火腿腸、含肉月餅等；越南當地的違規肉品陽性率今年迄今也達12.28%，7月暑假旺季時，檢出陽性比率更高達58.33%。

防檢署呼籲，民眾切勿攜帶豬肉製品回台，也不要境外購買，或請親友自境外用郵包等方式寄送，違規者最高可罰100萬元。

