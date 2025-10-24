BLACKPINK發高雄影片不到1天吸660萬瀏覽 陳其邁感謝說「高雄好ㄅㄧㄤˋ」

BLACKPINK官方帳號釋出高雄場影片，圖為左營龍虎塔。（翻攝自IG）

韓國女子天團BLACKPINK上週末在高雄世運主場館，連辦兩場世界巡演，吸引超過10萬「BLINK」（粉絲名）湧入高雄，昨（23日）官方IG釋出高雄影片，不但出現龍虎塔、大港橋、高雄流行音樂中心、世運主場館，就連燦爛的煙火都完整記錄，不到一天就吸引660萬次瀏覽；對此，高雄市長陳其邁受訪時感謝BLACKPINK，也引用ROSÉ說「高雄好ㄅㄧㄤˋ!」

截至今天下午1點，該影片已吸引660萬次瀏覽，按讚數46.5萬，高雄市長陳其邁、立委黃捷等人都搶著按讚。網友紛紛說「高雄好ㄅㄧㄤˋ」，也有網友遺憾說「如果有記錄到晚上粉色的高雄就更好了!」

「脆」平台也有人分析，BLACKPINK的IG有近6千萬全球粉絲，「到底誰說BLACKPINK演唱會沒用的？她們四個人各自的精品代言費都是數百萬美金，一條IG就值不知道多少萬美金，高雄根本賺爛！」

對此，市長陳其邁今天上午受訪時說，要非常感謝BLACKPINK分享高雄的影片，在非常短時間內，就有600萬全球的粉絲，看到高雄不同城市的一個風貌，「真的是非常非常的感謝，讓世界能夠看到高雄」。

陳其邁強調，演唱會的經濟，尤其天團的影響力，可說是超越國際，也超越政治，甚至不分族群。尤其BLACKPINK在東亞、歐洲、美洲，都已經是全球非常知名的偶像團體，不只亞洲人喜歡，幾乎是全球的粉絲，有一些歌曲甚至是超過數億人點播。

陳其邁重申「真的是要非常感謝BLACKPINK，能夠在高雄有一個非常愉快的假期，Jennie、Rosé她們也都分享在高雄的感受，以及高雄美食，高雄好ㄅㄧㄤˋ ，謝謝BLACKPINK!」

陳其邁今受訪時感謝BLACKPINK，「高雄好ㄅㄧㄤˋ!」（記者葛祐豪攝）

