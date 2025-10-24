為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市導護、義交招募不易 王欣儀籲媒合青年提升「城市安全」參與

    2025/10/24 15:55 記者甘孟霖／台北報導
    王欣儀建議，青年局可結合教育局、警察局，推動青年導護志工、青年義交等計畫，讓青年為城市安全奉獻心力。導護示意圖。（資料照）

    王欣儀建議，青年局可結合教育局、警察局，推動青年導護志工、青年義交等計畫，讓青年為城市安全奉獻心力。導護示意圖。（資料照）

    交通是台北市城市治理一大難題，台北市議員王欣儀認為台北市府雖設立青年局推動多元參與公共事務培力，但在「城市安全」領域的青年參與卻是一片空白，建議青年局可結合教育局、警察局，推動青年導護志工、青年義交等計畫，讓青年為城市安全奉獻心力。青年局長周羿希說，可以研議跨局處合作推動專案，媒合青年投入相關事務。

    王欣儀表示，青年局成立的宗旨就是「促進青年多元參與、陪伴青年職涯發展、協助青年接軌國際」，成立也辦理公共政策提案競賽、青年辯論擂台賽及公共素養實驗室等，鼓勵青年關心公共議題，但如何將這股青年行動力導入市政，是市府可以思考的方向。

    她說，目前無論義交、學校導護多由年長者支撐，113學年度導護志工僅5079人，相較前一年減少了132人，主因在於高齡化與雙薪家庭增加，招募新血不易；此外，北市交通義勇警察大隊編制約1100人，但實際人力僅988人，長期缺額超過百人，平均每人每月執勤時數從2023年145小時，增加至今年的179小時，成長逾兩成，顯示人力負擔越來越重。

    王欣儀指出，依規定年滿20歲、役畢或免役即可報名參訓，青年完全有能力參與義交工作，建議青年局可結合教育局共同試辦「青年交通導護志工計畫」，讓台北市青年透過導護及協勤服務累積公共參與經驗，並建立獎勵制度提升榮譽感；並與警察局建立合作機制，共同宣導、協助招募「青年義交」，協助城市交通秩序維護。

