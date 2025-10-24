為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台鐵員工夜點費翻3倍、基層主管多50％！ 明年元旦生效

    2025/10/24 14:21 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵公司宣布，員工夜點費翻三倍、基層主管多50%。（記者吳亮儀攝）

    台鐵公司宣布，員工夜點費翻三倍、基層主管多50%。（記者吳亮儀攝）

    台鐵公司今天（24日）宣布，董事會通過夜點費及主管加給調整方案，輪值夜班人員夜點費由現行120元提升到400元，主管加給也增加，其中基層主管如二、三等站長等職務，漲幅超過50%。

    台鐵公司說明，董事會通過夜點費調整案，其適用對象為實際輪值夜班人員，依其實際工作時段，最高可由現行120元提升至400元，預計自2026年1月1日起生效實施，希望能實質照顧長年夜班工作員工。

    另外，在主管加給調整案部分，台鐵公司表示，為合理反映各級主管職責程度、並推動當責文化，因此調整主管加給，尤其在基層主管部分，如二、三等站長等職務，漲幅超過50%，希望能提振基層士氣，並預計回溯到今年1月1日起回溯生效。

    台鐵企業工會日前也提出「十二項勞資爭議」調解程序，要求台鐵公司應務實面對長年積弊，回應全體員工的正當訴求，包括薪資待遇偏低；轉調人員激勵補償不均；工程、主管、搶修等獎金核定延宕；留才津貼應納入薪資結構，成為常態性專業加給；民俗節日獎勵應改發現金等要求。

    台鐵公司也說明，將持續依營收成長與人事費用負擔能力，滾動檢討薪資與津貼制度，並積極研議其他福利措施，以達穩健經營的目標，打造「快樂員工、顧客滿意」的幸福企業。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播