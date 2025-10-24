台鐵員工夜點費翻3倍、基層主管多50％！ 明年元旦生效

台鐵公司宣布，員工夜點費翻三倍、基層主管多50%。（記者吳亮儀攝）

台鐵公司今天（24日）宣布，董事會通過夜點費及主管加給調整方案，輪值夜班人員夜點費由現行120元提升到400元，主管加給也增加，其中基層主管如二、三等站長等職務，漲幅超過50%。

台鐵公司說明，董事會通過夜點費調整案，其適用對象為實際輪值夜班人員，依其實際工作時段，最高可由現行120元提升至400元，預計自2026年1月1日起生效實施，希望能實質照顧長年夜班工作員工。

另外，在主管加給調整案部分，台鐵公司表示，為合理反映各級主管職責程度、並推動當責文化，因此調整主管加給，尤其在基層主管部分，如二、三等站長等職務，漲幅超過50%，希望能提振基層士氣，並預計回溯到今年1月1日起回溯生效。

台鐵企業工會日前也提出「十二項勞資爭議」調解程序，要求台鐵公司應務實面對長年積弊，回應全體員工的正當訴求，包括薪資待遇偏低；轉調人員激勵補償不均；工程、主管、搶修等獎金核定延宕；留才津貼應納入薪資結構，成為常態性專業加給；民俗節日獎勵應改發現金等要求。

台鐵公司也說明，將持續依營收成長與人事費用負擔能力，滾動檢討薪資與津貼制度，並積極研議其他福利措施，以達穩健經營的目標，打造「快樂員工、顧客滿意」的幸福企業。

