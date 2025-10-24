為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中廚餘養豬場爆疫情 全國禁餵廚餘5天、廚餘車排長龍

    2025/10/24 14:35 記者蔡淑媛／台中報導
    運送廚餘車大排長龍，排隊進文山焚化廠。（何文海議員提供）

    運送廚餘車大排長龍，排隊進文山焚化廠。（何文海議員提供）

    台中一家廚餘養豬場22日爆出非洲豬瘟疫情，全國禁止使用廚餘餵猪5天，清運廚餘不能夠進到廚餘養豬場，必須送到環保局指定的場所，台中卻傳出有小吃店、餐廳的廚餘無人可收，以及文山焚化廠前廚餘車大排長龍，對此，台中市環保局長陳宏益表示，這段期間廚餘統一由環保局收運，採用堆肥處理，昨天進場129噸，與往日數量符合。

    陳宏益今在非洲豬瘟前進應變所指出，台中廚餘在這段期間採堆肥方式，放置文山、后里、沙鹿、霧峰等4處掩埋所，他說，台中廚餘養豬戶一年約使用3萬公噸，昨天台中清運量129噸到4處掩埋場，與往日數量相符。

    陳宏益表示，目前養豬業者的清運廚餘車輛照常，但不進場，改到公布的處理掩埋場，有時候時間集中要等待一下，台中37家廚餘業者也有28家願意特續清運，如有小吃店廚餘問題，清潔隊會來接運。

    針對台中市學校廚餘，教育局長蔣偉文則說，昨（23）日校園廚餘，已送4處掩埋所清運完畢。

    針對全國禁止使用廚餘餵猪5天，環境部次長沈志修會表示，環境部已在昨日公告，清運廚餘不能夠進到廚餘養豬場，因此現在完全禁止廚餘養豬，必須送到環保局指定的場所，且已經公告，另外在今天開始的連續假期，都會有專人來接聽所有的電話。

    關於廚餘處理的方式，沈志修說，廚餘優先作為堆肥、能源化或黑水虻等再利用，並輔以焚化或掩埋處理，且必須要按照指引SOP作處理。

    此外，針對外界關心去化部分，清潔隊會照常收運包含餐飲業、學校團膳、民眾產生的廚餘，大家不用擔心。此外也加強稽查所有的435場養豬場，這段時間停養的期間，會依據農業部的動物傳染病防治條例及飼料管理法，嚴格要求這些廚餘不能進到養豬場，違者最高罰100萬，這些飼料及廚餘不能作為飼料來養豬，違者最高可以罰300萬。

    運送廚餘車大排長龍排隊進文山焚化廠。（何文海議員提供）

    運送廚餘車大排長龍排隊進文山焚化廠。（何文海議員提供）

    陳宏益表示，這段期間廚餘統一由環保局收運，採用堆肥處理，昨天進場129噸，與往日數量符合。（記者蔡淑媛攝）

    陳宏益表示，這段期間廚餘統一由環保局收運，採用堆肥處理，昨天進場129噸，與往日數量符合。（記者蔡淑媛攝）

