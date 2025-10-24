為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    禁運禁宰延長？雲縣府：未收到公文 已發文建請中央提早配套

    2025/10/24 14:22 記者黃淑莉／雲林報導
    防堵非洲豬瘟，雲林縣府設置清毒站針對進入縣內的化製車輛全面清毒、查驗。（記者黃淑莉攝）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，農業部10月22日宣布全國豬隻禁運禁宰及禁廚餘5天，因病毒潛伏期為15天，禁令可能延長，引起豬農關切。對此，雲林縣府表示，未收到禁運禁宰延長的公文，不過若延長勢必衝擊屠宰量、價格，縣府已在發文建請中央要提早做好配套措施。

    雲林縣豬隻飼量高居全國之冠，養豬場有1203場，2018年爆發非洲豬瘟疫情時，縣長張麗善即宣布禁止廚餘養豬，並加強稽查，最近3年查獲3場偷用廚餘養豬，其中有2場被抓到2次，縣府依法開罰。

    農業處表示，針對違規養豬場及規模較小的120場高風險養豬場加強查驗，1年來都沒有發現違規，由於非洲豬瘟病毒是接觸傳播，即要摸到或吃到，但病毒的耐受性強，呼籲豬農不要使用廚餘餵豬。

    至於禁運禁宰時間是否延長，豬農很關切，農業處指出，目前未收到延長公文，若延長15天，解禁後的爆增的屠宰量，還有豬價一定會受衝擊，以雲林為例每天約有5000頭豬進到全國各地拍賣市場，禁運15天就有7萬5000頭，雲林縣肉品市場及民間屠宰場每日最高屠宰量為3000至3500頭，且禁運、禁宰期間豬隻每天持續長大，太大隻拍賣價格不佳，針對這些問題，縣府昨天發文建請中央要提早做好配套，包括屠宰場量能調配、穩定豬價等。

