為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中海洋館設中部首座水生生物收容中心 獲贈珍稀魚類珊瑚礁

    2025/10/24 14:30 記者張軒哲／台中報導
    台中海洋館設有中部首座水生生物收容中心。（記者張軒哲攝）

    台中海洋館設有中部首座水生生物收容中心。（記者張軒哲攝）

    台中海洋館設有中部首座水生生物收容中心，提供中部地區水生生物緊急救援丶醫療與收容等任務，台中海洋館日前收到熱愛水族的吳先生捐贈珍貴珊瑚礁與弓紋蓋刺魚、黃顱蓋刺魚等罕見魚種。除了豐富館內生態展示，更成為推動海洋永續教育的重要教材。

    台中海洋館8月21日對外開放營運，光復連假今日展開，吸引大批親子遊客遊訪，一睹可愛企鵝與水母風采，假日吸引親子參訪，吳先生因個人身體因素無法再繼續照護相伴多年的魚隻，但希望牠們能受到妥善的照護，遂主動聯繫台中海洋館進行協助。吳先生說，親自到海洋館看到自己飼養的魚群悠遊、獲得妥善照護，相當欣慰。

    台中海洋館今日指出，此次捐贈的魚種接受館內飼育團隊健康檢查與棲地評估後，分別安置於館內「黑潮之海」、「繽紛魚群」等展區，讓民眾能近距離觀察珊瑚礁魚類的型態與行為。

    台中海洋館表示，捐贈不僅只是物種的移交，更象徵著對海洋永續發展理念的實際支持，也藉此呼籲社會大眾珍惜海洋資源、愛護海洋生物，切勿隨意棄養水生生物，以免造成環境破壞與外來種氾濫問題，並提醒民眾善用合法收容管道，一同守護這片蔚藍的家園。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播