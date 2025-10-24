空服員值勤病逝 長榮調查報告：年底前調整考評制度

長榮航空今天公布調查報告，表示考評制度的調整事涉較廣泛，預計在年底前調整完成。（資料照）

長榮航空34歲孫姓空服員抱病值勤，本月10日不幸病逝。長榮航空今天（24日）公布調查報告，表示考評制度的調整事涉較廣泛，預計在年底前調整完成。

長榮航空調查報告也指出4大問題，包括異常狀況應變與通報執行不足；未立即啟動機上醫療資源及諮詢機制；未依異常作業原則通報機長及報到中心；組員並未充分理解既有權益讓公司緊急處置的程序未能被落實。

長榮航空在上週五（17日）承諾，一週內公布調查和檢討報告，並在昨天（23日）完成、交由各主管機關，勞動部與桃園市勞動局日前也前往長榮航空訪談該班機組員，公部門調查仍在進行中。

長榮航空說明，孫姓空服員在9月22日服勤BR95航班（去程，台北-米蘭），9月23日抵達米蘭入住飯店，並於9月24日服勤BR96航班（回程，米蘭-台北），服勤期間出現身體不適，回程後段孫員已難以負荷正常勤務工作，9月25日航機抵達桃園機場後，由地勤協助就醫。

長榮航空指出，負責領導後艙事務的事務長在異常狀況的應變與通報執行有所不足，且航程中組員已出現明顯不適時，未立即啟動機上醫療資源及諮詢機制，也未依異常作業原則通報機長及報到中心，導致醫療支援無法及時介入。

有關醫療相關資訊部分，長榮航空表示，有為組員投保外站醫療保險，在機場使用救護車的費用是由公司所負擔，但是發現組員並未充分理解既有權益，讓公司緊急處置的程序未能被落實，使得組員在危機當下的判斷出現失誤，這是公司要再加強的地方。

長榮航空表示，部分組員提到對於外站站主任的聯絡方式並不了解，未來長榮航空將提升組員對外站聯繫及醫療相關資訊的掌握，建立平台公開揭示，以利組員在勤務及休息期間都能確保迅速運用資源，避免憾事發生。

長榮航空指出，事件中，孫姓空服出於對其職務負責任的心態，不願造成其他同仁困擾，起初婉拒了其他組員的休息提議，雖經事務長減輕其職務，但仍使她未能在回程機上即時獲得充分休息。

針對這部分，長榮航空已研議強化未來事務長及副事務長機上即時解除組員任務的機制，當事務長和副事務長確認組員不適合服勤時，應即時解除任務並通報給報到中心，安排該員以乘客方式返台。

另外，公司也將加發缺員津貼予同班機其他組員，來減低身體不適組員的歉意，並也研議在考評制度上增加空服員自身請病假裕度。

長榮航空表示，已立即安排空勤管理職以一對一的方式關懷當班組員，同時也將安排美國執業臨床心理師專業團隊，對當班組員進行心理諮商與追蹤輔導，並強調，將依調查結果進行後續處置，至於考評制度的調整事涉較廣泛，也預計在年底前調整完成。

