北水處10年150億汰換管線 獲亞洲水獎兩大獎

為延續改善台北市自來水管並邁向智慧化，台北自來水事業處啟動為期10年的「供水管網改善及管理精進計畫」，將投入150億元持續汰換老舊管線，並導入AI智慧科技並結合環境永續與氣候調適理念，目標2034年完成1300公里老舊管線汰換，將漏水率降低至7%。此長期規畫也讓北水處獲得亞洲水獎評審青睞，獲「水務公司卓越獎」及「年度跨境合作水務專案獎」兩項大獎。

「亞洲水獎」由「Asian Power」雜誌主辦，今年為第3屆，旨在表彰亞洲地區水資源領域事業的創新與開創性成就，為水資源管理的區域性指標獎項，獎項重點表揚創新方案、永續實踐與卓越績效。

北水處表示，今年以長程計畫改善成果的長期穩健的管網改善、跨域供水支援及數位科技創新三大主軸，脫穎而出，獲得國際評審團一致高度肯定。

北水處說明，北水處多年來採用延性鑄鐵管（DIP）與不鏽鋼管（SSP）等先進優良管材，系統性汰換老舊管線，2006年以來累計汰換超過2800公里管線，年修漏案件從1萬1282件，降低至2156件，降幅達81%。

而為延續改善成果、邁向智慧化管理，北水處也啟動未來10年的「供水管網改善及管理精進計畫」，將投入150億元持續汰換老舊管線，並導入AI智慧科技，結合環境永續與氣候調適理念，推動管網智慧管理，目標於2034年完成1300公里老舊管線汰換，將漏水率降至7%；此外，更將節省下來的水量擴大支援新北、桃園及新竹科學園區等地用水，讓水資源發揮更大整體效益。

北水處說，預計於今年底可將漏水率降至10%以下，每日平均供水量較2005年減少約58萬噸，年省相當於一座石門水庫的蓄水量，顯著提升水資源利用效率。

北水處強調，隨著管網全面改善，台北市自來水系統已更加堅韌，能有效降低旱象對市民用水的影響。此次榮獲亞洲水獎的肯定，對水處持續推動管網改善工程是莫大的鼓勵，未來將在確保工程品質與進度，同時兼顧交通順暢與環境維護之下，為市民打造更穩定、高品質的供水系統，守護市民用水福祉。

