非洲豬瘟影響 南投原之驛開幕烤豬片肉秀喊卡

南投原之驛Ba-Bu樂園24日開幕，安排八部合音祈福儀式揭幕。（記者張協昇攝）

南投縣政府與原民會攜手建置的「南投原之驛Ba-Bu樂園」今（24日）天開幕，開幕活動原本安排烤豬片肉秀，但因台中爆發非洲豬瘟，緊急喊卡，現場推出的原風流水席總鋪師職人饗宴品嚐，也儘量以其他肉類替代，或改用冷凍豬肉。

緊鄰南投縣農產運銷公司的南投原之驛Ba-Bu樂園，為原有農產運銷公司經營的豬事文化園區改裝，以前店後廠的概念，展售南投原鄉商品，並提供原民生活文化體驗，也標榜設置全國首家烤豬餐廳，由縣府培訓認證的烤豬職人，現場燒烤最道地的原民烤豬料理供遊客享用。

今天的開幕儀式，由原民歌舞表演及八部合音祈福儀式揭幕，現場也提供攀樹體驗，原本也安排烤豬片肉秀，但因不巧台中爆發非洲豬瘟，緊急喊卡。縣府原住民行政處代理處長林婷玉表示，由於全國豬隻禁運、禁宰，根本買不到全豬。

南投原之驛Ba-Bu樂園開幕，為「2025 南投原住民在一起」系列活動，明天現場還會舉辦第二屆獵人盃傳統射箭比賽，並結合市集、音樂及手作活動。10月26日活動移師信義鄉人和村，舉辦定向越野挑戰賽與濁岸音樂會。

11月1日則在埔里鎮內埔飛場大草坪舉辦原民音樂「mung・spi 聽・夢藝術節」壓軸活動，透過青年藝術家、傳統職人與學校團隊合作，從工坊到戶外展演串聯原民手作文化美學，並邀民眾參與創作，讓藝術成為部落與社會溝通橋樑。

位於南投名間鄉的原之驛Ba-Bu樂園24日開幕。（記者張協昇攝）

南投原之驛Ba-Bu樂園24日開幕，現場提供攀樹體驗。（記者張協昇攝）

南投原之驛Ba-Bu樂園，設有表演舞台。（記者張協昇攝）

