三芝茭白筍節系列活動開跑 連結藝術、文化與農村魅力

茭白筍藝文雕塑展自10月4日至11月22日於三芝興華驛站展出。（三芝區公所提供）

三芝茭白筍節系列活動開展，首波登場的「茭白筍藝文雕塑展」即日起至11月22日，於興華驛站農業及藝術教育中心揭幕，另外，將同步舉行的「北海岸盆栽展」於10月25日至26日在福成籃球場舉辦、「芝心交陪成果展」則從25日至11月28日於三芝區公所展出，以藝術、美學與地方故事展現三芝多元風貌與創生能量。

三芝區長賴小萍指出，「茭白筍藝文雕塑展」自即日起至11月22日展出，由新北市淡水區藝術造村發展協會策劃，邀請六位在地藝術家參展，作品涵蓋紙漿、金屬、竹藝及農村素材，展現土地文化與自然生命力；「北海岸盆栽展」則匯聚北海岸盆栽職人及園藝愛好者，呈現精緻盆景藝術，並安排達人導覽與園藝交流；「芝心交陪成果展」以「芝心交陪」為核心，透過真人圖書館、影像遊程及互動體驗，呈現青農、職人與創生團隊努力成果。

賴小萍表示，今年以茭白筍為核心，串聯農業、藝術與文化，讓民眾不僅品味豐收的甜筍滋味，更能看見三芝深厚的人文底蘊與農村創造力，此次展覽皆免費，誠摯邀請大家成為「茭客」，共賞藝術、體驗農村魅力。

楊成俊老師以〈鐵塑農藝〉系列，融合金屬、竹藝與農村素材，創造具在地精神的公共藝。（三芝區公所提供）

興華驛站雕塑展帶來融合在地文化與國際視野的精彩作品，讓我們用「藝術的眼睛」探索。（三芝區公所提供）

興華驛站雕塑展邀請6位在地藝術家共同展出，呈現土地、文化、自然生命力的共鳴。（三芝區公所提供）

