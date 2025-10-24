為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    三芝茭白筍節系列活動開跑 連結藝術、文化與農村魅力

    2025/10/24 14:29 記者羅國嘉／新北報導
    茭白筍藝文雕塑展自10月4日至11月22日於三芝興華驛站展出。（三芝區公所提供）

    茭白筍藝文雕塑展自10月4日至11月22日於三芝興華驛站展出。（三芝區公所提供）

    三芝茭白筍節系列活動開展，首波登場的「茭白筍藝文雕塑展」即日起至11月22日，於興華驛站農業及藝術教育中心揭幕，另外，將同步舉行的「北海岸盆栽展」於10月25日至26日在福成籃球場舉辦、「芝心交陪成果展」則從25日至11月28日於三芝區公所展出，以藝術、美學與地方故事展現三芝多元風貌與創生能量。

    三芝區長賴小萍指出，「茭白筍藝文雕塑展」自即日起至11月22日展出，由新北市淡水區藝術造村發展協會策劃，邀請六位在地藝術家參展，作品涵蓋紙漿、金屬、竹藝及農村素材，展現土地文化與自然生命力；「北海岸盆栽展」則匯聚北海岸盆栽職人及園藝愛好者，呈現精緻盆景藝術，並安排達人導覽與園藝交流；「芝心交陪成果展」以「芝心交陪」為核心，透過真人圖書館、影像遊程及互動體驗，呈現青農、職人與創生團隊努力成果。

    賴小萍表示，今年以茭白筍為核心，串聯農業、藝術與文化，讓民眾不僅品味豐收的甜筍滋味，更能看見三芝深厚的人文底蘊與農村創造力，此次展覽皆免費，誠摯邀請大家成為「茭客」，共賞藝術、體驗農村魅力。

    楊成俊老師以〈鐵塑農藝〉系列，融合金屬、竹藝與農村素材，創造具在地精神的公共藝。（三芝區公所提供）

    楊成俊老師以〈鐵塑農藝〉系列，融合金屬、竹藝與農村素材，創造具在地精神的公共藝。（三芝區公所提供）

    興華驛站雕塑展帶來融合在地文化與國際視野的精彩作品，讓我們用「藝術的眼睛」探索。（三芝區公所提供）

    興華驛站雕塑展帶來融合在地文化與國際視野的精彩作品，讓我們用「藝術的眼睛」探索。（三芝區公所提供）

    興華驛站雕塑展邀請6位在地藝術家共同展出，呈現土地、文化、自然生命力的共鳴。（三芝區公所提供）

    興華驛站雕塑展邀請6位在地藝術家共同展出，呈現土地、文化、自然生命力的共鳴。（三芝區公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播