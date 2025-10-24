網爆搭桃園客運遇過打人司機！也被控只投13元 當時他一招反制

桃園客運劉姓司機，日前因質疑上車的高中生只投13元車資，引發後續鬥毆爭議事件。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園客運劉姓司機，日前因質疑上車的高中生只投13元車資，引發後續鬥毆爭議事件。有網友爆料，他去年10月就遇到同一名司機，當時也被對方稱只投13元。而這名網友一氣之下，直接開始把錢包所有零錢投到投幣箱，直到投到100多元司機要他不要再投了才停止。

一名網友昨日在Threads上發文自爆也曾遇過該名司機，而且也被指控只投了13元車資。這名網友還在文中附上去年10月事發時、他在IG上發布的限時動態截圖證明。當時他在動態中指出，司機說他逃票，只投了13元，但他明明記得投了兩個10塊錢，就算看錯也至少是一個10塊、一個5塊，再怎麼樣也至少是13元以上。

請繼續往下閱讀...

原 PO 表示，他當下不爽，立刻拿出錢包開始狂投零錢，直到投了100多元，司機才看不下去說「好了啦，不要再投了。」當時他還跟友人說「一直狂投讓他自卑心起來」，被問幹嘛一直投，他還回嗆司機「我怕你業績不好贊助你一點啊。」

原 PO 還在留言區還原當時狀況，表示司機不是在他投錢時將他攔下，是等到全車坐定後，司機特別跑到後面乘客區，要他去前面補錢，那時候女友和全車都在看他，他才會氣到把錢全部倒光，證明自己不缺那5塊錢。

文章下方，網友紛紛留言表示：「怎麼感覺這司機像有慣性喜歡在一堆人面前羞辱人的癖好」、「最好笑是你還有限時動態留證，看得出來當年被懷疑，氣到發限動」、「超好笑狂投」、「現在的社會就是需要你這種瘋子」、「這司機是慣犯喔？」、「天啊你超帥」、「現世報來了」、「慣犯的感覺」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法