防堵非洲豬瘟 賴清德：15天內其他地方未再爆發可稍安心

賴清德總統今天在彰化縣談及非洲豬瘟疫情。（記者張聰秋攝）

非洲豬瘟來襲引發恐慌，賴清德總統今天（24日）在彰化縣參訪時指出，非洲豬瘟並不是人畜共通的傳染病，行政院要求全國禁屠宰、禁運，這個措施是要確保疫情調查後，能夠了解這次非洲豬瘟爆發的原因，作為後續防治工作的依據。只要在潛伏期15天之內做好疫調工作，如果15天之內，也就是潛伏期間沒有再有其他地方爆發的話，大家就可以稍微放心。

賴清德說，非洲豬瘟後續的檢討工作及各縣市的防疫工作，務必持續加強，不可放鬆。境外管制方面，也要持續加強，避免境外有病毒的豬肉製品再度進到國內來。很可惜的，非洲豬瘟在幾天前在台中出現新的疫情，行政院長卓榮泰第一時間召開應變會議，提出了幾項應變措施，也都是正確、具體、有效的作為，希望各縣市能夠配合。

他說，目前行政院要求全國禁屠宰、禁運，這個措施是要確保疫情調查之後能夠了解這次非洲豬瘟爆發的原因，作為後續防治工作的依據。同時也要確保未來到市面上的豬肉都能夠健康安全，讓民眾能夠吃得安心，所以敬請民眾能夠了解。

賴清德強調，相信只要大家團結合作，根據正確的防疫動作，有能力可以把疫情控制下來，不至於擴散。對台灣產業的衝擊，才會縮減到最低。

嘉義市肉品市場車輛消毒。（資料照）

