為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    防堵非洲豬瘟 賴清德：15天內其他地方未再爆發可稍安心

    2025/10/24 13:10 記者湯世名／彰化報導
    賴清德總統今天在彰化縣談及非洲豬瘟疫情。（記者張聰秋攝）

    賴清德總統今天在彰化縣談及非洲豬瘟疫情。（記者張聰秋攝）

    非洲豬瘟來襲引發恐慌，賴清德總統今天（24日）在彰化縣參訪時指出，非洲豬瘟並不是人畜共通的傳染病，行政院要求全國禁屠宰、禁運，這個措施是要確保疫情調查後，能夠了解這次非洲豬瘟爆發的原因，作為後續防治工作的依據。只要在潛伏期15天之內做好疫調工作，如果15天之內，也就是潛伏期間沒有再有其他地方爆發的話，大家就可以稍微放心。

    賴清德說，非洲豬瘟後續的檢討工作及各縣市的防疫工作，務必持續加強，不可放鬆。境外管制方面，也要持續加強，避免境外有病毒的豬肉製品再度進到國內來。很可惜的，非洲豬瘟在幾天前在台中出現新的疫情，行政院長卓榮泰第一時間召開應變會議，提出了幾項應變措施，也都是正確、具體、有效的作為，希望各縣市能夠配合。

    他說，目前行政院要求全國禁屠宰、禁運，這個措施是要確保疫情調查之後能夠了解這次非洲豬瘟爆發的原因，作為後續防治工作的依據。同時也要確保未來到市面上的豬肉都能夠健康安全，讓民眾能夠吃得安心，所以敬請民眾能夠了解。

    賴清德強調，相信只要大家團結合作，根據正確的防疫動作，有能力可以把疫情控制下來，不至於擴散。對台灣產業的衝擊，才會縮減到最低。

    嘉義市肉品市場車輛消毒。（資料照）

    嘉義市肉品市場車輛消毒。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播