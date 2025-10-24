為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    Google地圖再爆改名之亂 基隆市被改為「雞籠市」

    2025/10/24 13:09 記者盧賢秀／基隆報導
    在Google地圖上基隆市名稱被改為「雞籠市」。（記者盧賢秀翻攝）

    在Google地圖上基隆市名稱被改為「雞籠市」。（記者盧賢秀翻攝）

    全台有多所學校發生Google地圖上標示遭惡意改名情形，引發各地陸續出現改名之亂，基隆民眾近日上網搜尋時發現，基隆在Google地圖名稱被改成「雞籠」，只有市名被竄改，機關、學校等大多沒有被亂改名。基隆市政府表示，已經發函給Google要求改正。

    有民眾近日在網路上表示，上Google地圖搜尋地點，沒想到卻搜尋到基隆市被改成「雞籠市」，和基隆的古地名「鷄籠」相似卻也不一樣，感覺很奇怪。

    由於先前發生「改校名之亂」，全國有許多學校及地名被人惡意竄改名稱，引起各地困擾，也驚動Google官方回應，已經採取措施防止有心人士惡意修改地圖資訊，沒想到最近又發現基隆市被改成雞籠，恐亂象再起。

    基隆市政府綜合發展處長陳瑋表示，市府22日已經發現Google地圖上的基隆市被竄改為「雞籠」，當天傍晚就已經請同仁利用Google地圖上的回報問題及Google Maps社群等2種方式，向Google反映基隆市行政區域名稱被更改的問題，截至今日，已經超過24小時，市府會再持續向Google反映。

