馬祖北竿沙灘發現海漂豬屍 緊急封鎖防堵

馬祖岸巡單位10月23日接獲通報，連江縣北竿鄉芹壁沙灘發現海漂死豬，檢疫人員依照標準處理程序處置焚燒掩埋。（圖為海巡署提供）

農業部22日公告台中一處養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟陽性反應，全國各地相關單位全力稽查。海巡署金馬澎分署第10（馬祖）岸巡隊接獲通報，連江縣北竿鄉芹壁沙灘10月23日發現疑似死亡豬隻，馬祖岸巡隊立即調派人員前往，於現場拉起封鎖線進行管制，並通報連江縣政府產業發展處、農業部動植物防疫檢疫署基隆分署馬祖檢疫站派員處理，同時啟動非洲豬瘟防疫應變機制，經檢疫人員到場採樣及環境清消後，完成死亡豬隻焚毀及掩埋作業，全案均依標準作業程序妥善處理。

海巡署指出，2018年鄰近國家爆發非洲豬瘟疫情後，海巡署即設置防制非洲豬瘟緊急應變機制，落實岸海相關勤務，多年來處置海漂死豬，均依上述作業程序。農業部於22日公告台中市發生疑似非洲豬瘟案例，立即依海洋委員會主任委員管碧玲指示，成立緊急應變中心，並於22日12時30分召開海巡署第一次應變會議，啟動「防範非洲豬瘟疫情專案計畫」。

海巡署全面加強港口與岸際檢查，所有進港漁船實施100％安檢，若查獲病死豬或畜禽廢棄物，將立即通報防檢疫機關採樣，並由相關單位焚燒或掩埋。海巡署強調，海巡人員將秉持「最高標準、最嚴謹態度、寧可多做、不可少做」的原則，全面動員投入非洲豬瘟防堵作戰。

提醒民眾切勿攜帶或走私豬肉製品入境，違者將依《動物傳染病防治條例》裁處最高100萬元罰款，國人如發現海漂豬隻、疑似走私或其他不法情事，請立即撥打「118」報案專線，共同守護國人健康及產業安全。

