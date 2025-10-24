為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全運會高雄35金45銀49銅排名第5 泳將莊沐倫獨拿6金

    2025/10/24 12:52 記者許麗娟／高雄報導
    游泳「仰式王」莊沐倫本屆共獲個人賽及團體賽共6金，成全市最大贏家。（大會提供）

    2025年全國運動會昨（23）日落幕，高雄市今年共獲35金45銀49銅，在全國22縣市中排名第5，獲司法院長獎。其中，游泳好手莊沐倫表現最出色，個人及團體賽囊括6金，成高雄市金牌大贏家。

    高雄市今年獲5金45銀49銅，總獎排數129面較上屆（2023年）的41金32銀46銅共119面多，但金牌數從41面掉至35面，名次也從上屆的第4掉了1個名次，排名在台北、新北、台中、桃園之後，六都中僅贏台南。

    高雄市運動發展局指出，台灣「仰式王」莊沐倫本屆狀態絕佳，展現強勢實力獲得游泳個人賽5金、男子組400公尺接力團體賽1金 ，阻斷台北市3連霸；陳思安也突破個人最佳成績，拿下女子游泳1金。莊沐倫接下來將備戰明年亞運，希望能突破成績，為台灣多拿面獎牌。

    羽球代表隊奪得3金、2銀、1銅佳績，其中，邱品蒨、謝沛珊、洪恩慈3位選手，在參加2025年丹麥羽球公開賽後，立即飛回台灣參加全國運，順利完成女團3連霸；個人賽部分，謝沛珊混雙金牌、邱品蒨女單金牌、女雙銀牌洪恩慈、謝沛珊。

    此外，田徑旅日長跑選手簡子傑特地返台參賽，獲得1500及5000公尺雙料金牌；滑輪溜冰趙祖政及陳彥成兩位亞運金牌選手，本屆為高雄獲得2金；首屆舉辦籃球3對3，吳怡斌、劉丁維、劉衍謙、蘇泓瑋團隊出戰即獲得金牌；柔道劉子芸、張齡方也為高雄獲得許久不見的柔道金牌；謝元愷則在男子110公尺跨欄勇奪2連霸；舉重高展宏亦完成奪金5連霸。

    高雄市代表隊成績獲得司法院長獎，由雲林縣長張麗善（左）頒發，運發局副局長謝汀嵩（右）代表受獎。（大會提供）

    羽球女子組團體賽獲金牌、3連霸。（大會提供）

    簡子傑在男子組田徑1500及5000公尺雙料金牌。（大會提供）

    謝元愷獲男子組田徑110公尺跨欄金牌。（大會提供）

    熱門推播