高雄星光水岸戲水區今試營運 一早湧入人潮

大小朋友玩水玩得不亦樂乎。（記者葛祐豪攝）

高雄最Chill的玩水新地標，星光水岸公園從今天（24日）起試營運，一早10點就湧入許多大小朋友，但因天氣漸涼，人潮不會擁擠，大家玩水玩得不亦樂乎。

星光水岸公園全新升級回歸，將原有公園擴大，並重新規劃為大型水上樂園，園區內設有多項水上遊具、滑水道與無邊際鞦韆拍照區等設施，讓大小朋友都能盡情享受玩水樂趣。

配合「高雄海洋派對」今天同步登場，星光水岸公園戲水區從今天起11月2日展開試營運，每天開放時間為上午10點至12點、下午2點至7點，但由於天氣漸涼，今年僅開放10天，預定明年4月以後才會正式開放。

高雄市長陳其邁今天一早就來到星光水岸公園，做最後視察，他歡迎全台民眾來此享受最清涼的秋日玩水盛會。上午10點一到，許多親子一擁而入，搶先體驗水上遊具，並拍照打卡，現場歡笑聲不斷。

帶著4歲、2歲兒子來玩水的林姓家長說，整建後玩水的設施更多了，現在天氣漸涼，玩水的人並不會太多，預期明年暑假可能人滿為患，建議市府要有配套措施。

高雄市公園處提醒，12歲以下兒童須由成年人陪同入水，也勿穿著內衣褲或鞋子進入水池；患有心臟病、癲癇、皮膚病或其他傳染性疾病者請避免入水。此外，園區內也禁止攜帶食物、飲料及寵物進入水域，由於水池濕滑，請小心行走、避免追逐推擠或跳水。

公園處說明，試營運期間自10月24日至11月2日，若錯過這段期間，水上遊具將暫停開放至明年4月；不過園區自10月24日啟用後，除週一休園外，民眾仍可全天候入園散步、賞景，享受港畔微風與星光夜色。

星光水岸戲水區整建後，24日起試營運。（葛祐豪攝）

民眾搶先體驗水上遊具，現場歡笑聲不斷。（記者葛祐豪攝）

