防堵非洲豬瘟 化製車進雲林全面消毒、檢視防漏

進入雲林縣的化製車輛，防漏密閉設備、消毒設備及不能載運來至台中的化製原料，都要合格取得消毒證明書才能進入化製廠。（記者黃淑莉攝）

全力防堵非洲豬瘟，雲林縣政府今（24）日在台61線西濱快速道路與縣道153線路口設置消毒站，針對進入縣內3家化製廠的化製車輛逐一清毒，並檢視車輛防漏密閉、消毒設備，且沒有載運台中的化製原料，確定3項均符合規定取得「消毒證明書」才能進入化製廠，截至中午共有5輛並未發現異樣。

今天一早雲林縣動植物防疫所人員即到消毒站，化製車司機也都很配合，雲林縣防疫所所長廖培志表示，消毒站從上午9點到下午5點半，針對車輛四周、輪胎加強消毒，就連化製車上工作人員的鞋底也要消毒，避免成為防疫破口。

由於目前只設置一處消毒站，定位點不易找尋，有化製車司機花了1個多小時才找到，對此，廖培志說，消毒站要考量不影響交通安全、距離飼養場要有一定距離等問題，縣府已在找尋其他適合地點，再視狀況增加，也會再透過群組通知化製車業者。

廖培志指出，雲林縣有3家化製廠，分別在褒忠、元長及水林，每日化製核可量為250公噸，主要處理以雲林縣為主，其他有彰化、嘉義少量，每天進出輛次約87輛，平均化製量約100公噸左右。

廖培志強調，非洲豬瘟死亡的豬隻最主要症狀是全身發紺，已請化製車司機在清運時若有發現豬隻屍體有這樣特徵、或有大量死亡情況，要第一時間通報在地防疫單位，另在化製廠端也有獸醫師在現場檢視屍體樣態，若有疑似會立即採樣，中央也指示各家化製廠每天要採樣7至8頭樣本送驗。

雲林縣動植物防疫所人員仔細消毒進入縣內的化製車輛。（記者黃淑莉攝）

