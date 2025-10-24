「2025樟之細路 關西古道百人大健走」 領軍認識遍路伯公廟

新竹縣「2025樟之細路 關西古道百人大健走」今年要帶來客去認識沿線遍路的伯公廟。（記者黃美珠攝）

「新竹縣2025樟之細路 關西古道百人大健走」11月8日將登場，這次以「伯公遍路」為設計主軸，全程約6.6公里、3個小時，即日起號召100名7歲以上且建議有戶外活動經驗者報名（https://reurl.cc/x3dNqZ）。當天將由在地關西人領軍開步走過老祖先曾走過的細路，穿梭在古道、老樹、伯公之間，探訪內山客庄生活文化，感受自然之美，最後則在南山大橋旁的紫色仙草花田享受音樂、市集、以及美食。

主辦單位表示，「伯公遍路」希望讓來客認識，早期客家人移居拓墾為求心靈寄託與庇佑平安，會在田頭田尾矗立一座座小小伯公廟，有的是石頭、有的是老樹，傳世至今已成傳統客庄中顯著的標誌，從慢遊中認識客庄的伯公信仰。

另安排踏訪飛鳳和渡南2條古道，前者是先民經古道群運送貨物、樟腦、農產等，再以水運到大溪、艋舺或是淡水買賣，甚至出口外銷的路徑，這使「樟之細路」扮演著內山交通動脈的角色。沿途綠意盎然，平緩好走。而隱藏在民宅旁的渡南古道則充滿神秘氣息，自然生態豐富。

終點站所在的紫色「仙草一分田」正值仙草花開之時，多年來在關西上南片的山巒相襯下，浪漫場景已深植人心，現場有市集、音樂、美食、手作，讓走過古道、看過遍路伯公廟的來客又是另一番心境。

每人報名費520元，走完全程者可獲贈「完程禮」：農產伴手禮、百元市集兌換券、保險、以及享有特約店家優惠的「好關西護照」。

關西仙草一分田的紫色浪漫，將替今年的樟之細路關西古道百人大健走作結。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西鎮上南片的層山疊翠，把仙草一分田的紫色襯得格外浪漫。（記者黃美珠攝）

