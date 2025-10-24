光復節連續假期首日 高公局：下午8路段易壅塞

光復節連假首日北部區域國道路況易塞車路段預報。（高公局提供）

今天（24日）是光復節連續假期首日，上午國道壅塞路段主要為國1南向高架楊梅端至新竹、王田至彰化；國3南向樹林至高原、烏日至霧峰，下午8處路段易塞車。

今天台灣北部及東部地區都下雨，高速公路局預判，下午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、路竹-岡山，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

今天上午08時01分，國3南向81.9公里發生4小客車追撞事故佔用內線車道，造成回堵2公里；08時22分，國3南向102公里發生2小客車追撞事故佔用中內線車道，造成回堵2公里；10時14分，國5南向0.1公里發生3小客追撞事故佔用內線車道，造成回堵1公里，都導致回堵並影響整體車流順暢。

光復節連假首日中部區域國道路況易塞車路段預報。（高公局提供）

光復節連假首日南部區域國道路況易塞車路段預報。（高公局提供）

國3南向81.9公里發生4小客車追撞事故佔用內線車道，造成回堵2公里。（高公局提供）

國3南向102公里發生2小客車追撞事故佔用中內線車道，造成回堵2公里。（高公局提供）

國5南向0.1公里發生3小客追撞事故佔用內線車道，造成回堵1公里。（高公局提供）

