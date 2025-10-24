淡江大橋、三鶯線即將通車 新北廣設YouBike租賃站並增購2300輛

因應淡江大橋、捷運三鶯線及萬大線於明年起陸續通車，侯友宜表示，市府將再採購2300輛YouBike車因應。（新北市交通局提供）

新北市29個行政區均有YouBike公共自行車租賃站，市長侯友宜表示，新北的YouBike騎乘人數在10月就會突破3億人次，市府持續推動相關的便民措施，包括山區、濱海建置更多的租賃站以便觀光，並將YouBike納入「TPASS」1200月票範圍以利轉乘，在社福部分也開放敬老卡租借，另有前30分鐘免費優惠；另外，因應淡江大橋、捷運三鶯線及萬大線在明年起陸續通車，市府將再採購2300輛公共自行車。

侯友宜指出，連接淡水、八里區的淡江大橋會有自行車道，預計明年5月通車，市府在淡水、八里持續廣設租賃站點，串聯淡水老街、漁人碼頭、八里左岸、渡船頭等景點；另外，捷運三鶯線及萬大線也將通車，市府將增購2300輛車，朝2028年佈設1800站的目標邁進。

交通局長鍾鳴時說，新北市從2021年起將YouBike升級為2.0系統，採輕樁、太陽能供電或簡易充電設計，讓設站更靈活快速，落實「巷口即站點」的概念，方便民眾租借，並進一步導入2.0E電動輔助自行車，讓騎乘更省力；社福部分開放新北敬老卡租借，也將YouBike納入TPASS、重啟前30分鐘免費，帶動每日租借人次從8萬暴增至12萬人次，10月更創下每日13萬租借人次的新高。

交通局簡任技正吳政諺指出，新北市即將達成全市1500站的目標，持續在山區、濱海區建置租賃站，以利民眾騎乘自行車觀光，新北已建置200多公里長度的水岸自行車道，將YouBike站點與自行車道入口緊密結合，打造「通勤綠廊」，民眾可在市區租車後騎上河濱水岸，遠離塵囂。

