來自台中有疑慮畜牧場 南市攔截300公斤豬肉原料

南市衛生局攔截300公斤可疑豬肉原料，稽查人員進行豬肉來源及屠宰證明查核。（南市衛生局提供）

台中爆發非洲豬瘟，引發社會關注，台南市衛生局23日啟動加強查核機制，今天傳出在一家食品公司查獲一批20箱共300公斤的豬背皮，全部貨品未開封使用，該貨品為彰化一肉品分切廠所製造，豬肉原料來自於台中市一家有疑慮的畜牧場。為防堵非洲豬瘟擴散，確保市售肉品來源安全，台南市繃緊神經，全面強化食安稽查與防疫措施。

南市衛生局表示，23日針對傳統市場、餐飲業及肉品製造業者進行豬肉來源及屠宰證明查核，此次查核包括攤販、餐飲業者、養豬場及食品製造業者達百餘家，結果均符合相關規定。但在查核過程中，稽查人員進入某食品公司，業者主動告知已收到上游供應商的通知需回收一批產品。經清點現場有20箱共300公斤的豬背皮，全部貨品未開封使用。

衛生局表示，當天下午2點，接獲彰化縣衛生局通知，指出該縣某肉品分切廠製造的豬肉原料來自於台中市一家有疑慮的畜牧場，且該產品已流入上述食品公司。隨後，業者立即辦理退貨，該局今天派員全程監督退貨過程，確保該批產品不會再流入市面。

根據最新防疫規範，南市轄內各肉品市場將實施為期5天的禁運禁宰措施，並加強市場內與運輸車輛的清消作業，肉品市場外圍張貼「禁止私宰」及「全國禁運」等防疫法規公告，提醒業者與民眾遵守，確保市場環境衛生與防疫安全。

此外，為加強豬場生物安全防疫，南市動保處協同豬農設置「護城河式」防線，並撒布生石灰，在豬場外圍構築起防疫屏障；另全市禁止廚餘養豬，環保局同步強化廚餘管理，改由廚餘廠及指定地點集中處理，確保回收不中斷、處理去向明確，嚴防疫情擴散。

南市肉品市場內部擴大消毒，強化非洲豬瘟防疫工作。（南市衛生局提供）

