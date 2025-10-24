嘉縣水上推紅骨仙草 國際學生體驗種植

國際學生到嘉義縣水上鄉體驗種植紅骨仙草。（民眾提供）

嘉義縣水上鄉以種植「紅骨仙草」聞名，鄉公所力推行銷，水上鄉樂齡學習示範中心基地日前接待中正大學「科學都滾的耕心農業」USR團隊，來自義大利、印度、巴基斯坦、泰國、越南及坦尚尼亞等國際學生與台灣師生一同體驗種植紅骨仙草，瞭解地方特色產業。

水上鄉長林緗亭說，「紅骨仙草」是地方獨有品種，莖部呈紅色、耐熱性強，兼具藥用與經濟價值，是地方農業智慧結晶，公所結合產業舉辦市集、仙草柔軟節等，讓更多人瞭解特色農作物。

中正大學地球與環境科學系教授陳建易日前帶領師生到水上鄉進行交流，體驗種植紅骨仙草，由水上樂齡基地主任黃意萍與忠和社區發展協會理事長張順興、總幹事鄭惠美接待，展現社區熱情，長者教導學生仙草種植技巧，使用蚓糞有機肥料進行「蚯蚓蚓糞栽培」體驗，分享農耕故事，國際學生則回應自身國家農業經驗，進行跨國知識交流。

在地長輩準備仙草碗粿與仙草飲品，展現農村待客熱情，學生參觀樂齡學習示範中心基地的高齡者多元學習教室、AI數位課程空間及手作教學區。

印度國際學生Uttara分享，在印度長者多與家人同住，但有系統的高齡學習與社區支持中心非常少見，這是首次看到能讓長者快樂學習、創作及交流的環境；越南學生Nuong也說，基地的數位教學設備與課程內容完善，可瞭解台灣如何結合科技與人文，推動樂齡共學。

陳建易說，透過紅骨仙草地方農業文化媒介，串連青農、老農與國際學生，實踐USR「在地扎根、全球連結」的教育理念。

水上鄉長林緗亭（右）與國際學生將紅骨仙草種在盆栽。（民眾提供）

中正大學國際學生與台灣師生到水上鄉瞭解紅骨仙草產業。（民眾提供）

