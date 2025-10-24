台中爆發非洲豬瘟 陳其邁建議未來全面停用廚餘餵豬

陳其邁建議未來應全面停用廚餘餵豬。（記者葛祐豪攝）

台中爆發非洲豬瘟，中央已進駐地方協助，高雄市長陳其邁今（24日）受訪時提出建議，呼籲未來應全面停用廚餘餵豬，這不僅能有效防疫，也是保護國家畜牧產業的長遠策略。

陳其邁今天受訪時表示，台灣過去在COVID-19防疫工作中，被國際視為模範生，關鍵在於政府與民間、中央與地方的高度協作，這次非洲豬瘟疫情，更凸顯防疫體系必須保持暢通與信任，「防疫並非單一縣市的責任，任何一處的漏洞都可能造成全國性災難，一個地方有破口，整個防線就會被撕開!」

陳其邁認為，這次台中豬場疫情來源，目前仍無法確認病毒從何而來，可能途徑包括了廚餘餵養、場內作業人員的外部汙染，或其他豬場交叉感染，仍需時間釐清，「現階段不能預設任何前提，必須全面蒐集證據、逐一釐清感染環節，以找出確切源頭」。

他說，防疫工作與時間賽跑，豬隻與肉品流向攸關疫情控制，高雄市衛生局同步強化稽查與監測，昨天深夜已攔住300公斤台中豬肉流入高雄，市府也針對肉品市場、攤販、餐飲業及運輸業者全面徹查，確保所有進出貨肉品具備可追蹤履歷，避免風險擴散。

陳其邁強調，廚餘餵豬長期被視為防疫漏洞之一，廚餘來源複雜、消毒不易，極可能成為病毒進入豬場的管道，高雄市環保局已啟動餐飲業廚餘的集中化與高溫滅菌處理，協助業者短期內完成調整；他也建議未來應全面停用廚餘餵豬，這不僅有效防疫，也是保護國家畜牧產業的長遠策略。

陳其邁說，非洲豬瘟的威脅就在眼前，只有中央地方一起合作、透明、迅速，才能真正守住防線，「防疫工作如同作戰，不能有任何破口，非洲豬瘟傳染力極強，一旦防線鬆動，恐重創國內數千億元的養豬產業!」

