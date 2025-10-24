為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蘆洲神將文化祭登場 廟宇巡禮、文物展與美食券帶動商圈熱潮

    2025/10/24 13:34 記者羅國嘉／新北報導
    親子擲筊挑戰。（記者羅國嘉攝）

    親子擲筊挑戰。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲神將文化祭今（24）日於國立空中大學登場，今年以「迎財納福保平安」為主題，吸引逾3千名民眾參與。活動以「龍女」為年度主題，象徵女性力量與守護精神，結合藝陣表演、神將文物展與親子體驗，展現蘆洲深厚的民俗文化底蘊。

    另外，主辦單位並結合商圈行銷，推出「廟宇巡禮集章送龍女悠遊卡」及「湧蓮寺商圈50元及切仔麵50元消費券」，鼓勵遊客走訪廟宇、品嚐在地美食，帶動地方經濟。現場還有捏麵人、畫糖人等傳統攤位及抽獎活動。

    區長鍾耀磊表示，神將文化祭不僅融合宗教與藝術，更凝聚地方向心力，期盼透過節慶推廣在地信仰與工藝，讓蘆洲成為文化與活力並具的城市。

    蘆洲神將文化源自福州商人販售神將頭的傳統，後由湧蓮寺軒社組裝奉為護法，逐漸形成地方信仰特色。相傳清治時期，一位福州師傅攜來善財、龍女、韋馱、伽藍、七爺、八爺等神將偶頭，由蘆洲南義軒、和安樂社與文武大眾廟收藏；懋德宮北管樂團再赴福建訂製甘輝與萬禮，成就「蘆洲八大神將」雛形。1935年台灣博覽會更曾邀請甘輝、萬禮神將展出，顯示其藝術早已名聞全台。

    鍾耀磊指出，今年活動以「龍女」為年度主題，象徵女性力量與守護信念，內容包括擲筊比賽、神將展示區、八音體驗與親子「神將腳」體驗等，由紫禁城博物館與蘆洲民俗發展協會展出數十尊神將與珍貴文物，讓民眾近距離欣賞傳統工藝。

    親子擲筊挑戰。（記者羅國嘉攝）

    親子擲筊挑戰。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲神將文化祭今（24）日於國立空中大學登場，現場貴賓大合照。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲神將文化祭今（24）日於國立空中大學登場，現場貴賓大合照。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲神將文化祭今日於國立空中大學登場，現場有廟宇巡禮。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲神將文化祭今日於國立空中大學登場，現場有廟宇巡禮。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲神將文化祭於國立空中大學登場，展場民眾欣賞神將臉譜。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲神將文化祭於國立空中大學登場，展場民眾欣賞神將臉譜。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲神將文化祭於國立空中大學登場，展場民眾欣賞神將臉譜。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲神將文化祭於國立空中大學登場，展場民眾欣賞神將臉譜。（記者羅國嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播