蘆洲神將文化祭登場 廟宇巡禮、文物展與美食券帶動商圈熱潮

親子擲筊挑戰。（記者羅國嘉攝）

蘆洲神將文化祭今（24）日於國立空中大學登場，今年以「迎財納福保平安」為主題，吸引逾3千名民眾參與。活動以「龍女」為年度主題，象徵女性力量與守護精神，結合藝陣表演、神將文物展與親子體驗，展現蘆洲深厚的民俗文化底蘊。

另外，主辦單位並結合商圈行銷，推出「廟宇巡禮集章送龍女悠遊卡」及「湧蓮寺商圈50元及切仔麵50元消費券」，鼓勵遊客走訪廟宇、品嚐在地美食，帶動地方經濟。現場還有捏麵人、畫糖人等傳統攤位及抽獎活動。

請繼續往下閱讀...

區長鍾耀磊表示，神將文化祭不僅融合宗教與藝術，更凝聚地方向心力，期盼透過節慶推廣在地信仰與工藝，讓蘆洲成為文化與活力並具的城市。

蘆洲神將文化源自福州商人販售神將頭的傳統，後由湧蓮寺軒社組裝奉為護法，逐漸形成地方信仰特色。相傳清治時期，一位福州師傅攜來善財、龍女、韋馱、伽藍、七爺、八爺等神將偶頭，由蘆洲南義軒、和安樂社與文武大眾廟收藏；懋德宮北管樂團再赴福建訂製甘輝與萬禮，成就「蘆洲八大神將」雛形。1935年台灣博覽會更曾邀請甘輝、萬禮神將展出，顯示其藝術早已名聞全台。

鍾耀磊指出，今年活動以「龍女」為年度主題，象徵女性力量與守護信念，內容包括擲筊比賽、神將展示區、八音體驗與親子「神將腳」體驗等，由紫禁城博物館與蘆洲民俗發展協會展出數十尊神將與珍貴文物，讓民眾近距離欣賞傳統工藝。

親子擲筊挑戰。（記者羅國嘉攝）

蘆洲神將文化祭今（24）日於國立空中大學登場，現場貴賓大合照。（記者羅國嘉攝）

蘆洲神將文化祭今日於國立空中大學登場，現場有廟宇巡禮。（記者羅國嘉攝）

蘆洲神將文化祭於國立空中大學登場，展場民眾欣賞神將臉譜。（記者羅國嘉攝）

蘆洲神將文化祭於國立空中大學登場，展場民眾欣賞神將臉譜。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法