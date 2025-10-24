非洲豬瘟衝擊！ 基隆知名老店燒賣、紅燒排骨限量供應

受非洲豬瘟豬隻禁宰影響，基隆知名小吃簡家蚵仔煎貨源受影響。（記者盧賢秀攝）

台中養豬場爆發非洲豬瘟案例，昨天起全國豬隻禁運禁宰5天，還有可能延長，對小吃業者影響頗大，基隆孝三路已有70多年歷史的簡家蚵仔煎，知名燒賣都是市場當天送來的新鮮豬腿肉製成，豬肉禁宰後業者貨源受阻，今天起限量供應，業者說很無奈，限量是希望能夠吃到安全傳統古早味。

孝三路簡家蚵仔煎業者說，他們的燒賣是每天早上現做，餡料是用新鮮的豬腿肉攪拌的，還有用豬油炸油酥蔥，燒賣吃起來才有嚼勁和味道，是古早味燒賣好吃的秘訣。現在豬肉禁宰，昨天販售豬肉最後1天，他們向豬肉商增加訂量，也只有2、3天的備料。

業者說，為了讓民眾吃到安全健康的燒賣，他們只好每天限量500顆、紅燒排骨湯也是限量供應，他們也嘗試用其他的肉品來替代豬肉，但無法替代豬肉做出來的口感，他們非常無奈，希望政府趕快穩定豬肉的來源。

另外，基隆廟口小吃的知名滷肉飯業者也說，他們也很緊張，太突然了，只有幾天的備料，如果豬肉斷貨可能考慮休息了。

