    首頁 > 生活

    18羅漢戴帽、穿手套、捧保力達B...... 光復鄉保安寺最有人情味風景

    2025/10/24 13:23 記者王榮祥／花蓮報導
    保安寺前羅漢帶著工作冒雨護目鏡，有另一種氣勢。（記者王榮祥攝）

    花蓮光復鄉保安寺18羅漢被從淤泥中拯救後，有羅漢頭上戴著工程帽跟護目鏡，有羅漢的斷掌被包覆棉手套替代，還有羅漢捧著保力達B，鄉親笑說這是先前超人們的貼心，也是保安寺最有人情味的風景。

    馬太鞍堰塞湖潰堤導致大量泥流沖入光復鄉境，位於佛祖街北側、距離馬太鞍溪不遠的保安寺一度被水淹超過半層樓，水退後留下約2公尺厚的泥沙，造成寺內設施、神像遭掩埋甚至沖毀。

    先前教師節、中秋連假，大批鏟子超人湧入保安寺協助清淤，位於寺外廣場的18羅漢雕像被列為優先對象，鑒於大型機具可能破壞雕像，鏟子超人以小鏟子逐一清除羅漢周邊淤泥，當時被形容像是考古現場。

    經過超人們努力，羅漢逐一重見光明，但也出現程度不一的損壞，有羅漢手掌斷裂、有的與基座分離、有的腿部碎裂。

    保安寺近日持續復原工作，有志工注意到寺外的18羅漢裝扮很可愛，有的戴上工程帽、有的戴護目鏡、有羅漢的斷掌部分被以手套替代，還有羅漢捧著保力達B；鄉親笑說，這是先前超人們的貼心，現在成為保安寺最有人情味的風景。

    保安寺前18羅漢有不同裝扮，被形容是最有人情味的風景。（記者王榮祥攝）

    保安寺羅漢手掌被泥流沖斷，超人以手套替代。（記者王榮祥攝）

    超人們解救保安寺羅漢後，送給受傷的羅漢保力達B。（記者王榮祥攝）

