    首頁 > 生活

    苗栗風箏節今起3天！TEAM TAIWAN、貓裏喵齊飛天際 還有夜光風箏

    2025/10/24 12:13 記者彭健禮／苗栗報導
    2025苗栗風箏節暨客家美食節，為期3天，將於今天下午2點在苗栗市經國路河濱公園開幕登場，將放飛「TEAM TAIWAN」橫幅風箏。（圖由苗栗市公所提供）

    2025苗栗風箏節暨客家美食節，為期3天，將於今天下午2點在苗栗市經國路河濱公園開幕登場，將放飛「TEAM TAIWAN」橫幅風箏。（圖由苗栗市公所提供）

    2025苗栗風箏節暨客家美食節，為期3天，將於今天下午2點在苗栗市經國路河濱公園開幕登場，將放飛「TEAM TAIWAN」、國旗及象徵喜慶團圓的「紅粄」、吉祥物「貓裏喵」等各式風箏，活動期間並安排日間、夜間的風箏展演等。此外，26日於會場旁的貓裏喵親子公園還有「貓裏客家粄條節」，準備3000份美味粄條供免費品嚐。

    今年苗栗風箏節適逢光復節連假，活動以「慶光復・客家好風光」為主題，結合風箏藝術、歷史意象與客家文化，讓活動更具文化深度與時代意義。苗栗市長余文忠表示，紅粄象徵幸福、國旗代表榮耀，而TEAM TAIWAN展現團結，3者在天空交織飛舞，將是苗栗最美的風景。

    此外，苗栗吉祥物「貓裏喵」也化身可愛風箏，與「陶甕」、「客家燈籠」等繽紛造型風箏翱翔天際，陸面則有首次登台的紐西蘭15公尺火車風箏，及「愛跳舞的瓢蟲」與「企鵝風箏」等地景風箏相互輝映。

    活動期間，公所也安排有台日聯手「特技風箏秀」，25日晚間有「夜光風箏展演」。24、25日晚間另有「親子魔幻之夜」與「青春星光之夜」。會場並安排「客家美食嘉年華」與「菁市集」聚集在地名攤、手作與文創品牌，讓民眾邊賞風箏邊享受客家美味。

    公所表示，26日在風箏節會場旁的貓裏喵親子公園還有「貓裏客家粄條節」，匯聚多家在地名店，推出各式粄條創意料理，準備3000份讓民眾免費品嚐，歡迎民眾趁連假秋遊苗栗。

    苗栗吉祥物「貓裏喵」也化身可愛風箏飛上天。（圖由苗栗市公所提供）

    苗栗吉祥物「貓裏喵」也化身可愛風箏飛上天。（圖由苗栗市公所提供）

    國旗風箏。（圖由苗栗市公所提供）

    國旗風箏。（圖由苗栗市公所提供）

    「夜光風箏展演」將於25日晚間登場。（圖由苗栗市公所提供）

    「夜光風箏展演」將於25日晚間登場。（圖由苗栗市公所提供）

    熱門推播