入境攜6公斤食品免申報成防疫破口？ 食藥署：關鍵在「內容物」

非洲豬瘟防線拉警報，對於現行規定允許旅客從國外攜帶或郵購6公斤以下自用食品回台免申報，引發外界質疑防線失靈。關務署昨表示，將建請食藥署研議是否調整相關規定；對此食藥署今（24日）回應，防疫關鍵不在「重量」而在「內容物」，強調只要含有肉類成分，無論份量多少都不得入境，違者可處重罰。

網路上隨處可見團購與販售貼文，從中國製螺絲粉、魔芋爽到東南亞零嘴泡麵都有，這類產品是否經過正規進口查驗、是否含有台灣禁用的人工色素或添加物，甚至摻有豬肉成分都不得而知，恐成為防疫破口。

對此關務署昨天發布新聞稿指出，依「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，旅客可攜回食品上限為6公斤，若為自用、價值在1000美元以下且未含肉類者，依衛福部2019年公告可免向食藥署申請輸入查驗。不過為配合防疫需要，關務署已建請食藥署及相關機關研議是否應調整現行規定。

食藥署則回應，將持續把關邊境業務，面對非洲豬瘟疫情，已與農業部防檢署密切合作，共同堅守防線。有關旅客入境攜帶食品議題，「入境檢視內容物才是防疫重點」，而攜入重量的建議值可再評估。

食藥署也呼籲，旅客返台時切勿攜帶或寄送含肉類食品入境，違者除遭沒入外，還可能面臨鉅額罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法，共同維護國內防疫安全。

