    生活

    行政院食安辦：非洲豬瘟非人畜共通 仍應注意豬肉合法來源

    2025/10/24 11:34 記者鍾麗華／台北報導
    行政院食品安全辦公室指出，非洲豬瘟病毒不具人畜共通傳染性，即便豬隻感染，也並非人類健康直接風險，但民眾仍應注意豬肉合法來源。（資料照）

    行政院食品安全辦公室指出，非洲豬瘟病毒不具人畜共通傳染性，即便豬隻感染，也並非人類健康直接風險，但民眾仍應注意豬肉合法來源。（資料照）

    台中爆發首例非洲豬瘟案例，行政院食品安全辦公室指出，非洲豬瘟病毒不具人畜共通傳染性，即便豬隻感染，也並非人類健康直接風險，但民眾仍應注意豬肉合法來源，認明產銷履歷（TAP）、台灣優良農產品（CAS）標章或屠宰衛生檢查合格標誌，確保食肉安全衛生。

    食安辦解釋，非洲豬瘟是由非洲豬瘟病毒所引起的一種高度傳染且致死率極高的豬隻疾病，感染對象為豬隻，包括家豬與野豬（野豬、野生豬隻）等，病毒不會傳染至人類，為非人畜共通傳染病。

    食安辦指出，感染豬隻通常出現高熱、食慾下降、軟弱、皮膚或耳朵出現紫紅或紫斑、內臟廣泛出血等症狀，死亡率在某些病毒株或條件下可接近100%；傳播途徑部分，食安部指出，病毒是透過感染豬隻的接觸、血液、分泌物、糞便，或是感染豬隻的豬肉、器具、車輛、衣物等受污染物品傳播。

    食安辦說明，非洲豬瘟非人畜共通病毒，遭感染豬隻的病毒不會傳染至人類，即便豬隻感染，也並非人類健康直接風險，只是作為豬肉消費者仍應注意豬肉合法來源，認明產銷履歷（TAP）、台灣優良農產品（CAS）標章或屠宰衛生檢查合格標誌，選擇來自合法、受監管的屠宰與加工系統豬肉，並經適當加熱烹調確保食肉安全衛生。

    食安辦強調，即便非洲豬瘟病毒不會傳染至人類，但對養豬產業及相關供應鏈將造成重大衝擊，因此中央與地方政府將持續監控疫情發展，以及追蹤受疫情影響豬肉進入食用市場情形，並依法處置。

