    首頁 > 生活

    政大校長李蔡彥確定續任 獲76％同意票支持

    2025/10/24 12:27 記者林曉雲／台北報導
    政大校長李蔡彥確定續任， 獲76％同意票支持。（圖由政大提供）

    國立政治大學校長李蔡彥續任案昨（23日）傍晚完成開票作業，投票率為83.23％，其中同意票為643票，不同意票為48票，無效票為9票，未領票為141票，李蔡彥以76.46％同意票支持，確定續任校長。政大今日說明，第一屆任期至明（2026）年7月31日屆滿，新任期自明年8月1日起至2030年7月31日止，續任結果將報請教育部核定後生效。

    政大說明，教育部於今年4月14日函詢李蔡彥是否參加國立大學校長續任評鑑，李蔡彥表達續任意願後，政大於5月28日將校務說明書送交教育部，並於7月28日接獲教育部函送之「續任評鑑報告書」，為辦理續任事宜，政大依「組織規程」，於8月29日第235次校務會議選舉產生校長續任委員會7名委員，廖興中擔任召集人，並於9月9日公告委員名單。

    校長續任投票作業自10月17日至10月23日辦理，採現場與網路雙軌進行，政大說明，為使於投票期間因請假、出差、出國、借調或留職等情形無法在校之教研人員亦能行使同意權，特別增設網路線上投票機制，並在電算中心協助下，堅守保密、安全、公平及公正原則辦理。

    校長續任委員會召集人廖興中表示，該次同意權人總數為841票，投票率為83.23％，其中同意票為643票，不同意票為48票，無效票為9票，未領票為141票，同意票數佔同意權人總額76.46％，已達規定行使校長同意權人總額過半數之同意（總額841人，通過門檻應有421票同意票），確定李蔡彥將續任政大校長。

