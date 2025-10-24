愛車在光復災區地下室「醃」18天腫2公噸！他曬心痛對比照

古老師的CAMRY轎車，左圖受災前，中圖是泡水18天慘況，右圖是汽車墳場尋獲時。（古老師提供、記者花孟璟製圖）

馬太鞍堰塞湖潰流，災區光復鄉唯一的地下停車場光復高職行政大樓，地下室也灌入大量污泥，老師們的車「醃」了18天之後，才終於有清溝車幫忙出土！苦主古老師說，愛車整個「腫了2公噸」，但忙於復原工作也無力管了，直到前幾天才去大農大富「汽車墳場｣卻找不到自己的車，竟已成一堆廢鐵，因為車牌不見，靠著輪圈上小刮痕等特徵才認出。他貼出愛車對比照，感謝愛車「為我服務10年，辛苦了」！

國立光復高職在林森路、敦厚路上，大水夾污泥衝進校園時，還有5輛車停在行政大樓地下停車場，記者今到光復高職查看，地下室內泥濘仍到小腿高度，裡面還有2台車沒有移出！古老師說，災情隔天勘查校園發現地下室積水積泥至少2.8公尺高，人力很難清，大家都先忙其他救災工作。

他說，所幸台南市環保局清溝車幫忙，經過18天的機具抽淤泥車，以及最具戰鬥力的國軍，還有來自全國的鏟子超人幫忙，人龍將污泥污水一鏟一鏟挖出並傳送到地面，自己「終於看到愛車的容顏與外貌」，但是愛車體重卻增加2000公斤左右，車內被灌滿泥巴，慘不忍睹。

「再經過三天，她被載到光復大農大富平地森林園區的報廢車暫置場」，古老師提到，一直忙到19日週日才有空去尋車，辦理監理站通知車報廢的最後一道手續「請業者幫忙拖吊」，沒想到他繞了好幾圈都找不到愛車，最後靠著「輪胎的鋼圈上的小刻痕、打氣孔的藍色圓帽」這種細微特徵，認出完全不成車形的愛車。

古老師心痛地說，後來才知道愛車因為車太重了難以拖吊，只得用機具先鏟起來再往地上拋，以甩出車子內污泥，但裝滿含水污泥的車子經不起這樣折騰，當場直接解體，這台CAMRY取名「冠美麗」，10年來有許多美好回憶，感謝「妳辛苦了」。

光復高職地下室、校園所幸有來自全國的鏟子超人、國軍官兵幫忙，以人龍運出污泥。（古老師提供）

光復高職行政大樓地下室有光復鄉唯一的地下停車場，台南市環保局的清溝車幫忙清淤泥，災後18天才看到車子露出土面。（古老師提供）

光復高職古老師的愛車CAMRY冠美麗，災後被堆高機砸出車內泥土，愛車也整個解體到不成車形。（古老師提供）

光復高職古老師的愛車CAMRY冠美麗，在積滿2.8公尺高泥土的地下室泡水18天後的樣子。（古老師提供）

光復高職古老師的愛車CAMRY冠美麗，車主愛心呵護，連輪圈上的小刮痕都記得還認得出來（古老師提供）

光復高職災後現況，仍有殘餘泥巴尚未清好。（記者花孟璟攝）

光復高職行政大樓地下室停車場，目前還有兩台車泡在深度到膝蓋的淤泥中。（記者花孟璟攝）

