季連成剛從光復災區回來、換陳時中到台中防疫 網嘆：收拾不完的爛攤子

有網友發文直言，在光復鄉洪災擔任中央協調官的季連成才剛結束23天駐守任務，如今又換陳時中進駐台中，要針對非洲豬瘟進行督導，讓網友大嘆「收拾不完的爛攤子」。（民眾提供、資料照，本報合成）

台中有養豬場近日爆發非洲豬瘟案例，中央昨在台中設置前進應變所，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間擔任中央疫情指揮中心指揮官的陳時中，則是擔任「非洲豬瘟前進應變所」督導。對此有網友發文直言，在光復鄉洪災擔任中央協調官的季連成才剛結束23天駐守任務，如今又換陳時中進駐台中，大嘆「收拾不完的爛攤子」。

針對台中爆出非洲豬瘟案例，中央23日在台中設置前進應變所，由農業部次長杜文珍進駐，也由具有豐富防疫經驗的政務委員陳時中督導，昨日消息一出讓不少網友直呼安心、感動。

同樣在昨日，也是花蓮光復鄉洪災滿一個月的日子，近期在當地擔任中央協調官的季連成，也結束23天駐守任務搭車北返，這樣的對照也讓臉書粉專「Mr.柯學先生」發文感概，直呼「季將軍救災結束回來台北了，換陳時中去台中了！國民黨永遠有收拾不完的爛攤子」。

對此其他網友也紛紛表示「有事都是中央的事」、「藍天白雲之下永遠有救不完的火」、「什麼事都要中央處理，要縣市政府幹嘛」、「花蓮忙完換台中！下一個又是誰！？都要中央幫忙擦屁股！又愛推卸責任！」、「但下次投票還是有人會投給他們，唉」、「那邊的人民會說，這本來就是執政黨的事情，還是覺得國民黨好棒棒」。

「Mr.柯學先生」在另一則發文也指出，「一堆蠢草開始帶風向說陳時中是牙醫，不是獸醫，是要怎麼防堵非洲豬瘟」，對此小編也開嗆「哈囉！陳時中在武漢肺炎疫情，為台灣人負重前行的時候，柯文哲正踩著飛輪收300萬呢」。

