全國唯一國道須等紅綠燈路段 國8跨南133路口立體化動土

國道8號與南133線路口，是全國唯一須停等紅燈的國道路段。（記者劉婉君攝）

國道8號台南安定段接南133線路口，因採平面配置，是全國唯一一處須停等紅綠燈的國道路段，常造成尖峰時段塞車及行車安全。為了改善當地交通壅塞問題及提升安全，「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」今（24）日動土，預計2030年3月完工。

動土祈福儀式由行政院長卓榮泰及交通部長陳世凱、台南市副市長趙卿惠等人主持，多位立法委員及市議員也到場關心。交通部高速公路局長林文瑞簡報時指出，工程計畫總經費29.76億元，包括台南系統交流道改善、增設港口交流道、安順寮排水橋加高、南133路口立體化、押磅站設置等，工期約4年6個月。施工期間仍可維持通行。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰表示，國8台南安定港口段開工，從前行政院長蘇貞昌、陳建仁任內即開始規劃，如今在前人種樹下長得更大更壯，期盼工程如期如質完成，日後他遇到2位前院長才能說「你們的工作，我們有持續把它完成。」而除了國8立體化，中央對台南還有鐵路台南車站及康橋車站地下化，以及鐵路立體化延伸至永康，台南捷運藍線都已核定，交通的3條路線要讓台南大進步。另外，對於台南的丹娜絲颱風災後重建有特別預算加速重建，能夠給台南鄉親多一點協助，絕對馬上到位。

陳世凱指出，工程完工通車後，行駛國道的車輛無須在南133線路口停等，將可改善因平交路口號誌停等延滯，造成地方道路及主線車流回堵情形，亦可降低路口交通事故；南133線路口平均停等也將由原本的80秒縮短為36秒，減少約55%的停等時間，國道8號安定港口路段不再需要停等號誌，車輛可以維持100公里時速，也提供國道高速行旅服務。

「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」動土，預計2030年3月完工。（記者劉婉君攝）

「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」由行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱（右2、3）等人動土。（記者劉婉君攝）

台南市副市長趙卿惠與行政院長卓榮泰為工程動土祈福。（記者劉婉君攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法