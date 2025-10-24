世壯運「壯寶」重獲新生！青年局邀青年創意發想 讓資源循環再利用

青年局在10月12日舉辦「壯寶第二人生手作工作坊」，邀請青年朋友以雙手與創意，讓壯寶氣球開啟嶄新的第二人生，讓青年在創意實踐中體驗資源循環再利用的價值，並深化對環境議題的理解與支持。（北市青年局提供）

今年世界壯年運動會期間，在北市青年局大樓的壯寶娃娃都在門口迎接大家，壯寶氣球卸下任務後回收再利用，青年局在10月12日舉辦「壯寶第二人生手作工作坊」，邀請青年朋友以雙手與創意，讓壯寶氣球開啟嶄新的第二人生，讓青年在創意實踐中體驗資源循環再利用的價值，並深化對環境議題的理解與支持。

本次活動特別邀請「RE:NEW研舊所」團隊帶領學員，運用世壯運吉祥物壯寶的回收氣球，動手改造成獨一無二的環保飲料杯袋，讓壯寶以全新樣貌陪伴大家的日常生活。

請繼續往下閱讀...

活動中，講師以簡單易懂的方式介紹再生材質的運用與製作技巧，帶領學員親身體驗「回收物變身實用物件」的過程，並分享手作中學習永續設計的秘訣。參與者不僅完成專屬的環保杯袋，也從中理解循環設計的價值與意義，體會創意如何化為資源再生的力量。

為了鼓勵更多青年朋友一起響應永續環保行動，青年局特別推出「壯寶再生環保飲料杯袋」抽獎活動，由「RE:NEW研舊所」團隊利用回收的壯寶氣球結合青年局元素再製而成，體現將廢棄物重新賦予新生命的概念。活動自即日起至114年11月23日，邀請大家至青年局Facebook粉絲專頁指定貼文（https://tcyd.pse.is/tpyd_Strong2）留言區留言分享「近期實踐的永續環保行動」，就有機會帶著壯寶杯袋，將永續理念落實於日常生活。

台北市政府青年局表示，透過本次工作坊以及抽獎活動，希望以「環保再生」為出發點，陪伴青年從生活實踐中認識永續設計概念，並進一步培養對環境議題的關注與行動力。未來，青年局將持續結合青年創意與社會議題，推動更多兼具教育與體驗的活動，鼓勵青年以行動為地球盡一份心力，共創更永續的城市生活。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法