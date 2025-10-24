遭桃園客運司機痛打還被網友訕笑！高中生「姑姑」發聲全文曝

桃園市日前發生桃園客運司機與學生衝突事件，學生替同學出氣，頂撞司機結果慘遭痛打。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園市日前發生桃園客運司機與學生衝突事件，學生替同學出氣，頂撞司機結果慘遭痛打。該名學生的姑姑昨日在社群平台發文，譴責所有不實報導的媒體，另外也批評桃園市議員詹江村，當初事實不明朗就帶風向，「是否該跟我們孩子道歉呢？」

根據車內行車紀錄器還原整起事件，當時劉姓司機駕駛學校專車搭載學生，口氣不好地質疑一名學生只投13元，學生則好聲好氣表示投了18元，並稱司機若仍懷疑，他可以下車，司機回：「喔！那你就下車啊！」，該名學生即下車。

劉姓駕駛繼續發車往桃園車站方向，途中還碎念「我很少跟低能兒講話」，行經桃園區中山、中平路口時，黃姓學生下車時為幫同學出氣，對司機說「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」，劉姓司機疑似被這句話激怒，從座位上跳起，衝下車出拳毆打學生。

事件曝光後，引起大量討論。自稱高中生姑姑的網友在Threads上發文表示，高中生的父母親是很低調善良的人，此事件全權教給學校來處理。她感謝眾多理性網友們替她侄子發聲、鼓勵，他們會教導孩子的說話技巧跟藝術，「孩子的世界裡真的沒有那麼複雜，是直接單純的，真的就是想替被冤枉少投錢的同學平反。」

姑姑說，不希望孩子被誤會、訕笑、說他出風頭的言語，傷害了他的正義感與想幫助人的心。也盼大家不要為了挺孩子跟那些不看影片、造謠、扯政治的網友們吵架，「我替孩子謝謝您們這些出聲ㄧ樣有正義感的網友們謝謝！」

但姑姑也指出，一定要為孩子父母親平反ㄧ下，他們都真的盡全力給孩子世界觀跟正向的觀念，還有正義感，尤其是孩子和善溫柔的母親，還問孩子怎不用和平方式解決？「懇請這些仇恨值高的網友，去回想或當下如果今天您們是我侄子，您們敢跟他一樣出來替同學平反嗎？」

姑姑表示，這次事件看到社會還是有滿滿的溫暖，但她要嚴厲譴責各新聞媒體亂帶風向的不實報導，她還點名國民黨議員詹江村與民進黨議員黃瓊慧，當初事情不明朗就帶風向，「你們是否該跟我們的孩子道歉？」不過事後她也更新，表示已經和黃瓊慧釐清事實，彼此已澄清誤會，也謝謝黃關心孩子。

