台中知名法式餐廳「法月」爆疑似食物中毒 13人上吐下瀉

台中市昨（23日）晚間發生疑似食物中毒事件，13位民眾到西區知名法式餐廳「法月」吃午餐，出現噁心、上吐下瀉等症狀，其中10人陸續就醫，台中市府食安處證實，接獲台中醫院通報已啟動疑似食品中毒調查，將派員前往餐廳稽查與採檢。醫院指出，就醫民眾疑食物污染導致急性腸胃炎，詳細情形須等待化驗結果；該餐廳回應，現在配合調查、釐清。

食安處指出，昨（23）日晚間接獲台中醫院通報西區某餐廳發生疑似食品中毒事件，有13人至餐廳吃午餐後，出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，其中有10人就醫，經治療後均已出院。

食安處接獲通報後已立即啟動疑似食品中毒調查，將於營業時間派員前往供膳餐廳稽查與採檢，檢驗結果於送驗後最快兩週後出爐。

食安處表示，後續食餘（品）檢體如檢出病原菌，依違反食安法規定，可處業者6萬至2億元罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反食安法第49條規定，將業者移送司法偵辦。

