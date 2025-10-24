光復鄉市區免費接駁車路線調整 司機熱忱不變：要去哪裡？我載你

光復鄉市區接駁車路線今調整，工作人員昨晚緊急張貼新路線圖。（記者王榮祥攝）

因應超人志工減少、愛心站陸續撤出，光復鄉免費接駁車今起調整站點，但路上還是可以隨招隨停，熱心司機看見穿雨鞋的人或熟悉的鄉親都會問聲：「要去哪裡？我載你」。

花蓮光復重災導致許多民眾汽機車都被大水沖走或損毀，花蓮縣府規劃2條路線行駛交通接駁專車，分別為市區循環線、193加里洞線，10月21日上路，每天上午8點至下午5點提供服務，解決短期交通不便問題；接駁車不只服務鄉親，也載運來自全台各地的超人志工。

請繼續往下閱讀...

鑒於超人減少、志工站點陸續撤出，市區循環線部分也調整路線與站點，起點與終點仍在台鐵光復站旁，發車時間每日上午8點至下午5點、每半點一班。停靠站點：光復站→光復農會→光復鄉公所→馬太鞍教會→大馬太鞍活動中心→全聯→中華電信→光復糖廠醫療站→大全活動中心→光復站。

193加里洞線起點與終點同樣是台鐵光復站，每日上午8點至下午5點、每整點一班，停靠站點不變，光復站→光復鄉公所→光復農會→全聯→中華電信→中正林森路口→中正佛祖街口→阿陶莫→加里洞活動中心→光復站。

超人少了一些，但司機熱忱不變，路上看見穿雨鞋或熟識的鄉親，都會主動問一聲「要去哪裡？我載你」，路上有人招手就會停，讓乘客快速到達想去的地方。

光復鄉市區接駁車持續運作，載運鄉親跟志工到想去的地方。（記者王榮祥攝）

光復鄉市區接駁車司機熱忱不退，遇到穿雨鞋的人或熟識鄉親，都會問聲「要去哪裡？我載你」。（記者王榮祥攝）

光復節連假第一天，仍有志工前往光復協助復原工作。（記者王榮祥攝）

