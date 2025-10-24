為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    光復節連假首日北部一早豪大雨 明東北季風減弱「但仍濕涼」

    2025/10/24 11:03 記者吳亮儀／台北報導
    今天、明天降雨趨勢。（氣象署提供）

    今天（24日）是光復節連續假期第一天，北部和東北部一早就有豪雨、大雨！中央氣象署預報，今天受到東北季風影響，北部和東北部偏涼，氣溫僅22度到25之間。明天（25日）東北季風減弱，但溫度幾乎沒有回溫。

    氣象署預報員張承傳表示，今天受到東北季風影響，中部以北及東北部天氣稍涼；北部和東北部水氣偏多，東北部及大台北地區有陣雨，並有局部大雨或豪雨，另外在桃園及東部地區有短暫陣雨，並有局部大雨，竹苗、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲。

    氣溫部分，張承傳說，今天北部一整天的氣溫都不高，約在22度到25之間；中南部則是早晚偏涼，整天氣溫大約在早晚21度到32度，變化很大，提醒民眾注意。

    張承傳指出，明天東北季風會稍微減弱一點，但北部的溫度幾乎沒有變動，北部及東北部天氣仍涼，中部氣溫則有一些回升。降雨部分，基隆北海岸、東北部地區及北部、東部山區有陣雨，仍有局部大雨，北部、東部、東南部地區及恆春半島有短暫陣雨。

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    今天、明天風力和浪高。（氣象署提供）

